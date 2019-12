Olgiate, terminati i lavori di pulizia e manutenzione dei torrenti

L’intervento ha riguardato le aree del Molgora, del Corna e del Bevera

L’amministrazione comunale ha stanziato per queste opere 25mila euro

OLGIATE MOLGORA – Si sono conclusi ieri, martedì, i lavori di pulizia e manutenzione dei torrenti e delle aree limitrofe al fine di evitare problemi in caso di eventi atmosferici eccezionali e prevenire così le esondazioni dei torrenti Molgora, Corna e Bevera.

L’intervento ha riguardato la pulizia degli alvei e di sistemazione degli argini con particolare riferimento alla Bevera nei pressi della provinciale, alla rimozione dei sedimenti e la pulizia del torrente Corna tra Via della Corna e Via Collodi e della Molgoretta lungo la SP58 al confine con Santa Maria Hoe.

Simili interventi sono stati realizzati anche a Pianezzo, sotto il ponte al confine al Merate, e sotto ponticello in località Stalli. Per questa maxi operazione di pulizia dei torrenti l’amministrazione comunale ha stanziato una spesa complessiva di 25mila euro come ricordato dall’assessore ai Lavori pubblici Matteo Fratangeli.