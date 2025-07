Padernese Pattinaggio. Ultime due tappe Circuito Nord Ovest in Veneto e a Cologno

I giovani talenti si preparano ai Campionati Italiani di Cantù

PADERNO D’ADDA – I giovani pattinatori dell’ASD Padernese hanno partecipato con ottimi risultati alle ultime due tappe del Circuito Nord Ovest, prima della pausa estiva.

Nel primo weekend di luglio, si è svolta un’importante trasferta in Veneto, presso il suggestivo impianto di San Giorgio delle Pertiche, un paese a pochi chilometri da Padova. Questa tappa del CNO, in collaborazione con il circuito Nordest e il Gran Premio Giovani, prevedeva punti bonus per i partecipanti, rendendola particolarmente significativa.

I ragazzi, guidati da Giuseppe Silva e Andrea Fumagalli, si sono distinti per impegno e determinazione. Asia e Diego Fumagalli, Veronica e Lorenzo Battù, Sofiia Dornopuk, Irene Brezzolari e Ryan Catanzaro hanno onorato la trasferta con performance apprezzabili. Da segnalare in particolare la 16esima posizione conquistata da Lorenzo Battù nella 10 km ad eliminazione, una gara affrontata con entusiasmo e coraggio.

Domenica 13 luglio, nella cittadina di Monza, si è svolto il 4° Trofeo Città di Cologno Monzese. Dalla categoria giovanissimi a quella allievi, gli appassionati pattinatori, in cerca di punti per il Circuito Nord Ovest, hanno animato gare molto combattute e avvincenti.

Per le categorie Giovanissimi ed Esordienti, Asia Fumagalli, Giulia Colombo, Zoe Ricci e Diego Fumagalli si sono distinti con ottime prestazioni. Da evidenziare in particolare l’eccellente 7° posto di Diego, che, nonostante la corporatura minuta, ha dimostrato una grinta straordinaria.

Nel pomeriggio, nelle R12, Irene Brezzolari, Sofiia Dornopuk e Veronica Battù si sono distinte con grande brillantezza all’interno di un gruppo di circa cinquanta atlete. Da segnalare in particolare l’ottimo 11° posto di Sofiia nella gara sprint e la finale raggiunta da Irene nella 2000 a punti. Nella stessa categoria maschile, Ryan Catanzaro ha faticato un po’ a causa della sua corporatura ancora molto giovane, ma ha sempre mostrato grande determinazione e ottimismo.

Tra le ragazze, da segnalare l’ottimo 18° tempo su 72 atlete per Eva Bailo. Tra gli allievi, il tenace Lorenzo Battù conquista un importante 13° posto, confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica generale del CNO.

La prossima settimana si terrà a Cantù un appuntamento fondamentale per gli atleti qualificati: i Campionati Italiani su strada per le categorie da R12 a Senior e Master.

Un’ulteriore occasione per mettere in luce le eccellenti capacità organizzative lombarde nel panorama dei grandi eventi rotellistici.