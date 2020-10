Pallamano. Sconfitta a Sassari per il Salumificio Riva Molteno

Il match si è concluso 36 a 20

MOLTENO – È stata una settimana intensa per il Salumificio Riva Molteno, per le note vicende intercorse tra il rinvio della partita di mercoledì sera e la sfida contro Sassari, match valido per l’ottava giornata di andata del campionato della Serie A Beretta.

Nessuna scusante, il Sassari vince con grande merito, giocando su alti livelli, mettendo in evidenza il suo gioiellino azzurro Giovanni Nardin, con Stabellini e Pereira in grande serata. La squadra del tecnico Luigi Passino, compagine proiettata per la lotta allo scudetto, ha dimostrato di essere un grande team.

Il match si è concluso 36-20 con il primo tempo terminato 17-6. Rimane un po’ l’amarezza di non aver concretizzato al meglio alcune buone giocate da parte della squadra del tecnico Alfredo Rodriguez, che analizza la sfida in terra sarda, match giocata al Pala Santoru: “È stata una partita che serve al nostro gruppo per crescere e migliorare di giorno in giorno, soprattutto per i nostri giovani, che sicuramente hanno avuto modo di imparare qualcosa da una squadra composta da professionisti di alto livello, sia nel reparto difensivo che offensivo. Manca nel nostro gioco soprattutto quell’ esperienza indispensabile per tenere testa ad una formazione come quella del Sassari. Dobbiamo far tesoro dei nostri errori, ma posso dire che questa trasferta ci servirà per crescere sotto ogni punto di vista. Sassari ha meritato la vittoria. Da lunedì dobbiamo pensare alla prossima sfida di campionato contro Fasano, in un match casalingo dove il Molteno vuole ottenere due punti per muovere la propria classifica”.

Salumificio Riva Molteno: Alonso, Beretta, Brambilla 2, Dall’Aglio 1, Dell’Orto, Galizia, Gligic, Knezevic 3, Mella, Randes, Redaelli 2, Riva, Soldi 2, Sperti 4, Zanoletti.