Passaggio di cintura per il Sankukai Belotti

LA VALLETTA BRIANZA – Gli atleti della palestra di La Valletta Brianza, appartenenti all’A.S.D. Sankukai Belotti, nel giorno martedì 6 febbraio 2024 hanno raggiunto un traguardo importante: il passaggio di cintura. Anche gli atleti della palestra di Barzanò nella giornata di lunedì 5 febbraio hanno raggiunto il grande traguardo del passaggio di cintura.

L’impegno, la costanza e la passione dei bambini e dei ragazzi per questa arte marziale ha permesso loro di affrontare una prova d’esame secondo i criteri e i programmi richiesti per ciascuna cintura ambita. Precisamente, gli atleti sono stati esaminati riguardo tre aspetti basilari del karate: kihon, kumite e kata.

Per quanto riguarda i ragazzi della palestra di La Valletta Brianza, l’esame è stato presieduto dal maestro Fausto Belotti, affiancato dalla commissione d’esame composta dagli istruttori Roberto Barbiero, Francesco Belotti, Chiara Amato e gli allenatori Pietro Cogliati e Pisano Cosimo.

Per gli atleti della palestra di Barzanò l’esame è stato presieduto sempre dal maestro Fausto Belotti, affiancato dalla commissione d’esame composto dagli istruttori Roberto Barbiero, Amato Chiara e l’allenatore Cogliati Pietro. Presenti anche le cinture nere Consonni Davide e Cerrone Francesca che hanno affiancato i maestri durante i costanti allenamenti dei giovani.

Passaggio di cintura per i ragazzi di La Valletta Brianza

È stato il primo esame per Minniti Sara che ha conquistato con la sua tecnica la cintura bianco-gialla (9°kyu).

Rachidi Amina, Limonata Gregorio, Frigerio Elisa hanno superato l’esame con dedizione aggiudicandosi la cintura gialla (8°kyu).

Anche Fadini Edoardo, Curtoni Davide e Limonta Margherita hanno ricevuto l’approvazione per la cintura giallo-arancio.

La cintura arancione è stata consegnata a Fedeli Leandro e quella Arancio-verde (6°kyu) a Cagliani Davide.

Calisti Alice, Magnoli Francesco, Carapella Pietro, Torella Giada potranno finalmente indossare la cintura verde (5°kyu) mentre la cintura Verde/blu (4° kyu) vestirà il kimono di Ravasio Martino, Cogliati Matilde, Brunati Lorenzo, Mandelli Alessio e Maggioni Eleonora.

Il grado è sempre più elevato e l’esame complesso per Biffi Simone, Scali Elisa, Cagliani Gabriele Sigismondo Alessio che hanno ricevuto la cintura Blu (3°kyu).

Curtoni Fernando ha proseguito con dedizione questo lungo percorso del karate aggiudicandosi la cintura Marrone (1° kyu).

Passaggio di cintura per gli atleti di Barzanò

Giovanni Cerrone ha superato l’esame con dedizione aggiudicandosi la cintura gialla (8°kyu). La cintura arancione è stata consegnata a Daniele Locorotondo, Francesco Redaelli, Matteo Mauri, Giuliano Albini e Jacopo Di Benedetto.

Riccardo Rocca e Potocnjac Nicolò hanno dimostrato precisione nello svolgimento delle tecniche per la cintura Arancio-verde, (6°kyu) ricevendola.

Laila e Melita Montagnese potranno finalmente indossare la cintura verde (5°kyu) mentre la Blu (4° kyu) vestirà il kimono di Alessio Sigismondi. Il grado è sempre più elevato e l’esame complesso per Biffi Simone, Scali Elisa, Cagliani Gabriele Sigismondo Alessio che hanno ricevuto la cintura Blu (3°kyu). La passione degli atleti Vassena Edoardo e Piazza Aurora ha permesso e permette tuttora il loro proseguimento di questo lungo percorso del karate aggiudicandosi la cintura Marrone (1° kyu).

Gli esami si sono conclusi con la consegna dei diplomi e delle rispettive cinture. Il maestro non ha mancato di ringraziare i genitori degli atleti per la loro fiducia e il loro impegno nel seguire i ragazzi in questo percorso. Il passaggio di cintura è un traguardo importante per ogni karateka poiché richiede costanza, impegno e dedizione nell’apprendimento delle tecniche ma anche tanta maturazione personale.