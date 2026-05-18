Play-off Serie D. La Casatese Merate cade ai supplementari: il Chievo vince 3-2

Finale amara per la Casatese Merate: i gialloblù s’aggiudicano la partita ai supplementari

Una doppietta a testa per Avinci (C) e Paloschi (CV), decide la gara il gol di Costantino al 101′

MERATE – Al Cavalier Ferrario di Merate si è giocato l’ultimo atto dei play-off di Serie D per la Casatese Merate di mister Joey Commisso che ha terminato la propria corsa perdendo 3-2 contro la corazzata del Chievo Verona guidata in panchina da miste Marco Didu.

Un partita subito viva con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Meglio la Casatese nel primo tempo che sbocca subito il risultato al 6′ con la rete di Avinci (C) che risolve di testa una mischia da calcio d’angolo. I padroni di casa spingono sulle fasce e hanno diverse chances per il raddoppio prima con Braida (C) e poi con Diana (C) ma la palla esce di poco in entrambe le occasioni.

Il Chievo reagisce nel finale di tempo sull’unica distrazione della difesa lecchese: al 38′ D’Este (CV) s’inventa un filtrante al volo per l’inserimento in area di Paloschi (CV) che sguscia tra i due centrali difensivi e mette la palla in rete. La Casatese nella ripresa parte subito aggressiva: al 48′ Geddo (C) di testa sfiora il gol, cinque minuti dopo tiro il Avinci (C) finisce alto sopra la traversa, l’attaccante ex Giana al 56′ spreca un’occasione d’oro al per portarsi sul 2-1 calciando fuori a porta praticamente scoperta.

I clivensi invece non perdonano e trovano il gol del vantaggio al 27′ con il triangolo veloce tra De Cerchio (C) e Paloschi (C), l’attaccante ex Milan non lascia scampo a Bragotto. Nel finale i padroni di casa vanno all’assalto e trovano il meritato gol del pareggio ancora con Avinci (C) al 86′ che in rovescia insacca la sfera.

La partita dopo una breve pausa prosegue ai tempi supplementari dove Goffi (C) a tu per tu con Signorini (CV) spreca il match point. Dall’altra parte, invece, il Chievo trova il gol vittoria grazie al colpo di testa di Costantino (CV) che al minuto 101′ buca la rete raccogliendo un cross dalla destra di Conti (CV).

Mister Commisso commenta la gara e l’ottima stagione dei suoi giocatori: “Ancora una volta la squadra ha fatto una grande prestazione. Usciamo sconfitti dai 120 minuti di gioco ma soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato tanto, loro invece in tre occasioni hanno l’hanno messa dentro”.

“I ragazzi devono essere fieri di quello che hanno fatto fino ad adesso. Ci è mancata un po’ esperienza che una squadra di questo livello deve avere però anche i più giovani hanno dimostrato che possono giocarsela contro tutti. Negli ultimi anni abbiamo raggiunto dei risultati incredibili che non devono essere sottovalutati”.