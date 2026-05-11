Play-off Serie D. La Casatese travolge 4-0 la Leon e vola in finale

Domenica, 17 maggio, la finale play-off in casa contro il Chievo Verona

Decidono la sfida contro la Leon i gol di Avinci (2′ e 67′), la rete di Mendola (4′) e il rigore di Gningue (70′)

MERATE – Grande vittoria per la Casatese-Merate nella seminale play-off di Serie D che travolge la Leon un poker netto firmato dalla doppietta di Avinci, il gol di Mendola e la rete dal dischetto di Gningue. La squadra di Commisso affronterà in finale il Chievo Verona che ha vinto ai tempi supplementari contro il Milan Futuro per 2-1.

La partita si apre subito a favore dei lecchesi: al 2′ erroraccio difensivo del portiere avversario Generali (L) che svirgola il pallone e concede palla ad Avinci (C) che non deve far altro che depositare la palla in rete. Poi arriva il raddoppio dei padroni di casa con Mendola (C) che in area raccoglie l’assist di Diana (C) e la mette in porta. Dopo 5 minuti Casatese già sul 2-0.

I ragazzi di Commisso continuano nel forcing e hanno altre due occasioni per segnare prima con Carannante (C) che al 10′ la spara alta e poi con Diana (C) che dopo un bello slalom in area calcia in bocca a Generali (L). La Leon si scuote al 16′ con Palma (L) che tenta il colpo su calcio d’angolo ma Bragotto (C) fa buona guardia. Nel finale ci prova Bolis (L) però il suo tiro viene respinto dal portiere di casa.

Ad inizio ripresa un occasione per parte: Braida (C) prova l’affondo in area ma la difesa della Leon chiude bene, Lekaj (L) ci prova da angolo ma la sua conclusione esce di poco a lato. Al 60′, Avinci (C) spreca una clamorosa opportunità per il 3-0 a tu per tu con il portiere brianzolo, ma si rifà poco dopo al 67′ insaccando di testa il perfetto traversone di Braida (C).

Al 70′ arriva anche un rigore per la Casatese-Merate: Avinci (C) viene steso in area e dal dischetto ci va il neo entrato Gningue (C) che non sbaglia e sigla il gol del definitivo 4-0. Negli ultimi 20 minuti la formazione lecchese controlla il risultato e si regala la finale play-off e la settima vittoria consecutiva tra regular e post season.

Per mister Joey Commisso quella di oggi rappresenta un risultato importante: “Volevamo chiudere questa stagione al più tardi possibile e ci stiamo riuscendo. In questa settimana i ragazzi hanno lavorato con grande intensità e applicazione, e siamo ancora affamati di risultati. È un gruppo con dei grandi valori sia dentro che fuori dal campo. L’inizio della gara ci ha sicuramente avvantaggiati ma ce la siamo meritati grazie all’atteggiamento propositivo che abbiamo messo da subito in campo”.

“Complimenti anche alla Leon per il bel campionato che ha fatto da neo promossa. Adesso ci manca ancora un piccolo passo, sarà una finale bella da giocare e potremo farlo davanti al nostro pubblico è questo è un bel vantaggio. Adesso riposiamo e poi ci prepariamo al meglio per la sfida finale”.