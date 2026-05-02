“Porta un amico”: fa centro l’iniziativa dell’As Merate volley

L’iniziativa si è tenuta venerdì 24 aprile alla palestra Manzoni

Obiettivo di “Porta un amico” era quello di avvicinare anche nuovi ragazzi al mondo della pallavolo

MERATE – Grande successo per l’iniziativa “Porta un amico” proposta venerdì 24 aprile

dall’As Merate Volley con l’intento di avvicinare qualche ragazzo nuovo al mondo della pallavolo.

La proposta ha colto nel segno regalando un pomeriggio di gioco, divertimento e sorrisi anche a chi non ha ancora dimestichezza con palleggi, schiacciate e bagher.

Semplice il funzionamento della proposta: i bambini del gruppo Under 13 – Minivolley si sono fatti accompagnare da un piccolo amico con il quale hanno sfidato, a squadre di due, i propri compagni. Per una questione numerica il gruppo è stato diviso in grandi e piccolini e nella palestra Manzoni si sono alternati, in tutto, una trentina di ragazzi impegnato in partite di spikeball o di 3 contro 3.

“E’ stata l’occasione per far prendere confidenza con questo sport anche a chi non aveva mai giocato, con la speranza di conquistarli e vederli, nei prossimi anni, giocare con la maglia dell’As Merate” fanno sapere gli organizzatori, soddisfatti dell’accoglienza ricevuta dalla loro proposta.