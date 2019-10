Premiazioni finali dei campionati provinciali Csi, campioni in passerella

La Pol. 2B ha ospitato le premiazioni finali di atletica Csi

Sala gremita a Brivio per le premiazioni finali dei campionati provinciali

BRIVIO – In una sala gremita si sono svolte sabato, all’oratorio di Brivio ospiti della Polisportiva 2B, le premiazioni finali del 1° trofeo OMP Perego valido per il campionato provinciale di atletica leggera sia individuale che di società e del 2° trofeo Sport Specialist che assegnava gli stessi titoli nella gran combinata.

OMP Perego: la Virtus Calco fa il vuoto e porta a 10 la striscia vincente

La Virtus Calco fa il vuoto nel trofeo di atletica su pista e vince per il 10° anno consecutivo. 120 punti giornata frutto di altrettante vittorie nella quattro giornate disputate e 124353 punti atleti. Alle sue spalle la Polisportiva Bellano con 99 punti (76103) e il Team Pasturo 95 punti (59903), seguono l’Atl Erba con 86 punti, Pol Oratorio 2B con 68, Pol Bernate con 66, Csc Cortenova con 52, Pol Castello Brianza con 45, Us Derviese con 40, Gso San Giorgio con 38, Gs Rogeno con 34, Pol Pagnona con 32 e Pol 2001 con 24, non entrano in classifica per non aver partecipato ad almeno tre prove la Pol Valvarrone, la Pol Lib Cernuschese, il Gso Villa San Carlo e l’Asd Stella Alpina.

Calco imbattibile anche individualmente

Non solo a squadre ma anche individualmente i brianzoli hanno dimostrato di avere una marcia in più, 10 i titoli individuali seguiti dai 5 della Polisportiva Bellano, dai 2 dei padroni di casa e dall’unico successo di Atl Erba, Team pasturo, e Castello Brianza.

Gran Combinata, Cs Cortenova si riconferma

Più combattuto il campionato provinciale di Gran Combinata che comprendeva due gare di corsa campestre, due su strada e due su pista a premiare la società più completa nell’arco di un intera stagione (una giornata si poteva scartare). Alla fine con 144 punti sono i valsassinesi del Cs Cortenova a mettere in bacheca per il secondo anno consecutivo il trofeo, ancora valsassinesi al secondo posto col Team Pasturo che, con 135 punti, precede di un soffio la Virtus Calco che si ferma a 133. Seguono in classifica la Pol Bernate con 104, la Pol Bellano con 92, la Pol Pagnona con 90, Us Derviese con 84, Pol Oratorio 2B con 51, Gs Rogeno con 48, Adsd Stella Alpina con 47, Pol Valvarrone con 40, Pol Castello Brianza con 32, Pol Libertas Cernuschese con 22, Gso San Giorgio con 18 e Gso Villa San Carlo con 17, non entrano in classifica Premana , Atl Erba, Pol 2001, Krono Lario Team, Pol Besanese, Pol Rovinata , Ballabio Sport Team e Csi Lecco.

Calco e Cortenova con più titoli provinciali

Anche qua sono i portacolori della Virtus Calco ad aggiudicarsi il maggior numero di titoli provinciali individuali, 7 per calco, 6 per Cortenova, 3 per Pagnona e uno a testa per Pasturo, Bernate e Rogeno.

Premio 3D ad Alessia Bergamini

Premiazione speciale con la targa Tre D voluta dal gruppo giudici in memoria di Bortolino Vitali e Daniela Spada, un riconoscimento che vuole premiare chi per Determinazione, Divertimento e Dedizione si distingue nel corso degli anni nell’attività Csi. “L’abbiamo vista sui campi di gara sin da piccola, l’abbiamo vista crescere come atleta e raggiungere risultati importanti, la vediamo ancora sui campi di gara dopo tanti anni sempre col sorriso sulle labbra” così Luigi Brambilla responsabile dei giudici alla premiazione di Alessia Bergamini.

Premiazione per il gruppo di Erba

Premiati il gruppo dei ragazzi diversamente abili che l’Atl Erba ha tesserato dando loro la possibilità di poter partecipare alle gare del circuito, il prof. Giancarlo Ciceri ha voluto ringraziare a nome della società il comitato provinciale per l’opportunità data ai ragazzi di poter gareggiare assieme agli altri atleti nelle gare del circuito.

Di seguito i campioni provinciali di atletica

Esordienti: Gaia Rigamonti (Calco), Manuel Mandelli (Oratorio 2B.

Ragazze/i: Elisa Dozio (Calco), Matteo Maggioni (Calco).

Cadette/i: Laura De Felice (Calco), Tommaso Bonetta (Calco).

Allieve/i: Federica Dozio (Calco); Giovanni Di Dio (Calco).

Juniores: Monica Crippa (Atl Erba), Giacomo Maggioni (Calco).

Seniores: Mare Amiratou (Calco), Matteo Pozzi (Team Pasturo).

Amatori A: Marilena Locatelli (Bellano), Mirko Carozzi (Pol Oratorio 2B).

Amatori B: Eugenia Casati (Calco), Giancarlo Corti (Castello Brianza).

Veterane/i A: Nicoletta Denti (Bellano), Giuseppe Piva (Bellano).

Veterane/i B: Anna Angrisani (Bellano), Battista Nogara (Bellano).

Campioni provinciali Gran Combinata