Promozione. Giornata no per le lecchesi: perdono Rovagnate e Colico, pareggia il Costa

Rovagnate sconfitto 2-0 dal Lissone, pareggio per il Costamasnaga contro il Calcio Arcore

La ColicoDerviese cade 5-0 con il Lesmo

ROVAGNATE – Giornata negativa per le lecchesi impegnate nel Girone D di Promozione. Arrivano, infatti, due sconfitte e un pareggio: il Rovagnate perde in casa 2-0 contro il Lissone, brutta sconfitta per la ColicoDerviese trafitta 5-0 in trasferta dal Lesmo, il Costamasnaga invece pareggia 1-1 col Calcio Arcore.

Commenta la gara del Rovagnate il team manager dei biancorossi Riccardo Brenna: “Una partita non giocata male dal punto di vista del gioco, ma abbiamo trovato davanti a noi una squadra con giocatori forti e di carattere. Abbiamo preso gol su due nostri errori che dobbiamo migliorare”.

“A livello di rosa ci mancano alcuni elementi fondamentali che sono fuori per adesso. I giovani che giocano comunque stanno facendo bene. Andiamo avanti imparando dai nostri errori, mercoledì ci aspetta una gara importante in Coppa”.

Il Costamasnaga, invece, porta a casa un pareggio dal campo di Arcore. Dopo un primo tempo equilibrato i grigiorossi sono andati in vantaggio con Zubani al 28′ della ripresa, ma i padroni di casa hanno pareggiato poco dopo al 35′ con la rete di De Falco.

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una signora squadra – commenta il team manager Mattia Molteni -. Abbiamo ben sfruttato un contropiede con Zubani poi hanno colpito loro. Abbiamo cercato il nuovo vantaggio ma ci portiamo a casa un pareggio. Nota di merito a Gjoka che ha fatto un’ottima prestazione”.

Inizio di campionato pessimo per la ColicoDerviese che incassa 5 reti contro il Lesmo che conquista il primo posto in classifica. In gol Beretta al 9′, Morello al 31′ e al 44′, rigore di Cesana al 47′ e di nuovo in gol Morello al 27′ del secondo tempo.