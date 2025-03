Promozione. Il GrentArcadia conquista 3-2 il derby col Calolzio

Il GrentArcadia vince il derby grazie al gol nel finale di Esposito

Pareggiano Rovagnate, Colico Derviese e Civate

DOLZAGO – Nel 26^giornata di Promozione il GrentArcadia s’aggiudica il derby della provincia di Lecco contro il Calolziocorte vincendo per 3-2. Una partita vivace e combattuta anche se il primo tempo termina 0-0. Mentre, nella ripresa arriva una pioggia di gol: ad aprire le marcature è la doppietta di Finiguerra siglata al 55′ e 60′ che ha portato in vantaggio i padroni di casa, il primo timbro su punizione e il secondo in mischia.

Sembrava fatta ma nel calcio nulla è sicuro e nel giro di dieci minuti il Calolziocorte recupera il risultato con il gol Airoldi al 65′ e quello Ravasio al 70′. A cinque minuti dalla fine cambia ancora il risultato con il gol vittoria di Esposito che raccoglie un cross in area e buca la porta amaranto per definitivo 3-2.

“Tre punti fondamentali per la nostra classifica – commenta il ds Francesco La Fauci – che ci portano al settimo posto in classifica, ad un passo dalla salvezza matematica. Di solito ne bastano 40, noi ora ne abbiamo 41. Certo non dobbiamo rilassarci però c’è soddisfazione sia per oggi che non abbiamo mollato fino alla fine, che per il nostro percorso in campionato”.

Scroscio di gol anche nel match tra Cantù San Paolo e Rovagnate che finisce 2-2. Dapprima si sono portati in vantaggio i lecchesi con il gol di Baho al 12′, poi però i comaschi hanno agguantato il pareggio al 45′ con Pasquilin. Nella ripresa i padroni di casa hanno segnato ancora al 61′ con Jodice ma, la formazione di Guadagno ha trovato dopo quattro minuti il gol del pari ancora con Baho.

Riccardo Brenna, team manager dei biancorossi, analizza la partita: “Un buon punto perchè è arrivato contro una squadra come il Cantù. Però, se il primo tempo finiva 3-0 per noi sarebbe stato un risultato giusto perchè abbiamo dominato sotto l’aspetto del gioco. Nel secondo loro sono venuti su di più, ma abbiamo retto bene e continuato a giocare. Quando fai prestazioni del genere si vorrebbe sempre qualcosa in più”.

Nelle altre due gare, altri due pareggi per le squadre lecchesi ma entrambe senza reti. La Colico Derviese, infatti, non riesce a scalfire il fortino casalingo dell’Ardita Cittadella, penultima della classe. Torna a casa con un 0-0 anche il Civate che pareggia contro il Cavenago, ultima in graduatoria.