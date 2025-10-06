Promozione. Il Rovagnate consolida il primato in classifica

I biancorossi vincono 1-0 in trasferta contro il Rovellasca

Pareggio nel derby tra Olginatese e Manara, vittoria per GrentArcadia e Colico, il Civate cade a Bellagio

ROVAGNATE – Nel Girone B di Promozione 25/26 il Rovagnate mette a segno il quarto successo consecutivo vincendo di misura sul campo del Rovellasca. Una partita decisa dal gol di Palvarini, al 47′ del secondo tempo, che dopo aver rubato palla di furbizia al centrale avversario s’invola verso la porta, il portiere comasco para la prima conclusione ma nulla può sulla successiva respinta.

Spiega la dinamica della gara il team manager dei biancorossi, Riccardo Brenna: “È stata una partita un po’ chiusa a causa delle malconce condizioni del terreno di gioco. Perciò abbiamo fatto maggiore fatica a costruire gioco rispetto al solito però abbiamo anche rischiato poco. Nel secondo tempo, dopo il gol, abbiamo avuto una bella occasione con Longoni che ha mancato il tap-in vincente e il raddoppio. Tre punti importanti per la classifica”.

Alle spalle dei biancorossi c’è il sorpasso del Lesmo sull’Olginatese che pareggia fuori casa 1-1 contro la Luciano Manara. Nel derby lecchese vanno in vantaggio i bianconeri con il gol dell’ex Salvatore Catta all’8′. Poco dopo nuova occasione per la squadra di Conca che sfiora il raddoppio con la traversa di Acquistapace.

Al 60′, l’Olginatese rimane in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Acquistapace. I bersaglieri costringono gli ospiti nella loro metà campo e trovano il pareggio al 67′ con il tiro vincente di Arienti che si infila all’angolino basso della porta difesa da Stropeni.

Un pareggio stretto per il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera: “Nel primo tempo abbiamo retto il gioco ed avuto diverse occasioni oltre al gol di Catta. L’espulsione che a mio avviso non c’era ha cambiato l’inerzia alla gara. Loro hanno inserito più attaccanti e noi, sotto di un uomo, abbiamo dovuto difenderci. Il gol poteva essere sicuramente evitato se avessimo fatto più attenzione in difesa”.

Sul fronte opposto il ds della Luciano Manara commenta la gara giocata al Comunale Figliodoni di Barzanò: “Nel primo tempo siamo stati troppo bassi e abbiamo lasciato loro il possesso. Dopo l’espulsione abbiamo avuto diverse chances in cui potevamo fare meglio e portare a casa qualcosa di più del punto odierno. In classifica siamo quartultimi, di certo non dove pensavamo di essere ad inizio stagione. Bisogna migliorare e risalire quanto prima”.

Torna alla vittoria, invece, il GrentArcadia che guadagna tre punti in casa contro il Castello Città di Cantù vincendo 3-1. I comaschi si portano in vantaggio con il gol di Cappelletti al 13′, i lecchesi trovano il pareggio con la rete di Pirola allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il Grent spreca diverse occasioni ma trova la rete del meritato vantaggio al 92′ con la conclusione di Buccini. La partita sembra finita ma arriva anche il tris per la squadra di Cavalli, al 94′, firmato Ciappesoni.

Prima battuta d’arresto stagionale per il Civate che cade fuori casa sul campo della Bellagina. Al 5′ subito rigore per i padroni di casa realizzato da Lozza, lo stesso attaccante va a segno dieci minuti dopo al 15′ grazie ad una deviazione sotto porta da calcio d’angolo a favore. Passano pochi minuti e le Fenici subiscono anche il 3-0 di Rota al 22′. Nella ripresa la formazione lecchese si riprende ma fatica ad avvicinarsi alla porta avversaria, solo all’89’ arriva il gol di Ferré con un tiro da fuori ma è troppo tardi per riaprire la partita.

Infine, prima vittoria stagionale in campionato per la Colico Derviese che sotto di due gol contro la Vibe Ronchese ribalta il risultato e porta a casa i tre punti grazie alle reti di Ferrari, Echeverria e il rigore di Fall scalando la classifica sino al decimo posto.