Promozione. Il Rovagnate s’aggiudica 4-3 il derby contro la ColicoDerviese

Grande rimonta dei biancorossi di Ziliotto: da 3-1 a 4-3 in dieci minuti

Il Costamasnaga pareggia 1-1 in trasferta contro l’Altabrianza Tavernerio

ROVAGNATE – Guadagna punti importanti per la classifica il Rovagnate di Ziliotto che torna alla vittoria in campionato dopo la sconfitta esterna contro l’Ardita Cittadella e lo fa con una grande rimonta contro la ColicoDerviese vincendo 4-3 in casa.

Gli ospiti vanno in vantaggio con il rigore trasformato da Fall al 19′, i biancorossi rispondono al 27′ con Mercuri. La ColicoDerviese impone il gioco e trova altre due reti con Kabirou che va a segno prima al 36′ del primo tempo e poi al 57′. La formazione di casa non ci sta e firma tre reti nel giro di dieci minuti: la doppietta di Alasana al 69′ e al 75′ e il gol vittoria di Palvarini al 79′.

Commenta la prestazione il team manager del Rovagnate, Riccardo Brenna: “Siamo molto contenti per la reazione avuta dalla squadra dopo la sconfitta di settimana scorsa. Poi i nostri ragazzi più giovani oggi quando sono entrati hanno cambiato totalmente la partita: sotto 3-1 l’abbiamo ribaltata 4-3, vuol dire che abbiamo carattere e personalità”.

Raccoglie punti anche il Costamasnaga che pareggia 1-1 fuori casa contro l’Altrabrianza Tavernerio: apre le marcature Castagna che segna in mischia su calcio d’angolo, sul fronte opposto risponde Sala all’85’ dopo un’azione corale della squadra di casa.

Mattia Molteni, team manager dei grigiorossi, commenta la gara: “Un primo tempo equilibrato e combattuto con qualche occasione per parte. Nella ripresa siamo andati subito a segno, poi però abbiamo sciupato due chiare occasioni per raddoppiare. Loro hanno pareggiato nel finale. Un peccato perchè abbiamo sbagliato davvero troppo”.