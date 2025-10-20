Promozione. Il Rovagnate s’aggiudica il derby contro il GrentArcadia

Rovagnate e Olginatese continuano imbattute la marcia in vetta al Girone B

Vincono Manara e Colico Derviese, il Civate cade in casa contro il Lesmo

ROVAGNATE – Nella sesta giornata del campionato di Promozione 25/26 il Rovagnate di Ziliotto mantiene salda l’imbattibilità e il primato in classifica vincendo il derby lecchese contro il GrentArcadia di mister Cavalli. I biancorossi guidano il Girone B con 16 punti frutto di 5 vittorie ed un pareggio.

La gara giocata a Valgreghentino è stata decisa nel secondo tempo grazie alla rete di Rigamonti, al 63′, su una palla riconquista da Sala e il gol su rigore di Donghi quasi allo scadere, all’87’, conquistato per un fallo in area su Longoni.

“Oggi abbiamo fatto una grande prestazione – commenta il team manager Riccardo Brenna – nel primo tempo abbiamo avuto un’ottima occasione con Zorloni su punizione che ha centrato il palo poi loro hanno allontano la sfera. Mentre, il Grent ha avuto una buona opportunità di testa parata da Danesi. Però, nel conto totale della partita abbiamo prevalso sul piano del gioco”.

“Ad inizio stagione non ci aspettavamo un inizio così importante ma sapevamo che non aver cambiato allenatore avrebbe potuto portare dei vantaggi. Infatti, i nuovi arrivati si sono subito inseriti nel sistema di gioco del mister. Adesso, pensiamo alla prossima sfida in campionato che non sarà semplice contro il Civate come da due anni ma prima ancora alla sfida di Coppa Italia col Cantù”.

Segue in seconda posizione l’Olginatese di Conca che vince di misura in trasferta sul campo del Rovellasca grazie al tiro-cross di Mangili al 55′. Analizza il successo il direttore generale dei bianconeri Fabio Galbusera: “Oggi abbiamo ottenuto tre punti importanti contro una squadra che non merita il penultimo posto in classifica”.

“Nel primo tempo siamo andati vicini al gol con la traversa di Tagliabue e il nostro portiere ha salvato il risultato con un ottimo intervento. Nella ripresa l’abbiamo sbloccata in maniera abbastanza fortunosa con tiro-cross di Mangili. Gli infortunati sono rientrati tutti tranne Catta, ora ci concentriamo sulla gara di Coppa di mercoledì contro il Colico”.

Proprio la Colico Derviese dopo una partenza al rallentatore sta risalendo nei piani alti della classifica del Girone B di Promozione. I gialloblù hanno infatti collezionato tre vittorie consecutive contro Vibe Ronchese, Bellagina e Pontelambrese e sono ora al quarto posto in classifica a quota 11 punti.

La gara contro i comaschi è stata decisa dalla doppietta di Colombo al 49′ e al 57′ e dal rigore di Redaelli al 73′. Commenta soddisfatto il momento dei suoi il ds, Luca Dell’Orto: “Finalmente siamo dove dovevamo stare, aver vinto quella partita in rimonta con la Vibe ci ha fatto cambiare marcia. Anche oggi ho visto una squadra attiva, concentrata e precisa. Dobbiamo ripeterci anche in Coppa contro l’Olginatese”.

Ottiene un importante vittoria anche la Luciano Manara che vince 1-0 contro la Vibe Ronchese grazie al gol di Losa al 41′ del primo tempo. Stesso risultato per il Civate che però perde in casa contro il Lesmo, terza forza del campionato, decide la gara il gol di Schiavo, al 20′, che approfitta di un errore difensivo dei biancoverdi.

Analizza il risultato il presidente Marco Secomandi: “Dopo il gol abbiamo subito reagito e nella ripresa abbiamo avuto diverse possibilità per pareggiarla prima con Castagna che ha sfiorato la traversa e nel finale con Marioni. Il risultato è bugiardo, abbiamo gestito noi il gioco, loro hanno sfruttato un nostro errore e giocato di rimessa con palle lunghe. Sono orgoglioso dei miei per come hanno combattuto sino alla fine anche perchè abbiamo chiuso la partita in dieci per l’espulsione di Vidoni”.