Promozione. Il Rovagnate vince il derby contro la Luciano Manara

L’Olginatese vince il secondo derby lecchese di giornata contro la Colico Derviese

Prima vittoria stagionale per il GrentArcadia, il Civate torna da Morbegno con un punto

ROVAGNATE – Allo stadio Figliodoni di Barzanò, il Rovagnate di mister Davide Ziliotto rifila 3 reti alla Luciano Manara e conquista sorprendentemente la vetta della classifica, in solitaria, del Girone B di Promozione a punteggio pieno a quota sei punti.

Commenta la vittoria il team manager dei biancorossi, Riccardo Brenna: “È stata una partita giocata fatta molto bene. Siamo andati in vantaggio su rigore con Mercuri. Poi, nel primo tempo, abbiamo avuto altre due grandi opportunità salvate sulle linea dai nostri avversari. La prima con Longoni e la seconda con Zanin, in entrambe le occasioni il portiere era battuto”.

“Nella ripresa, la Luciano Manara ha sbagliato un rigore con Tamba appena prima del nostro secondo gol. L’azione successiva abbiamo raddoppiato con una magia di Palvarini che dopo essere rientrato sulla destra, l’ha messa sotto il sette dalla parte opposta. Il tris è arrivato con Longoni nel finale. Un’ottima gara che ci carica per il match di Coppa Italia di mercoledì contro la Vibe Ronchese”.

Nella classifica del Girone B, il Civate di mister Di Rienzo si trova in seconda posizione alle spalle del Rovagnate a quota 4 punti grazie al pareggio esterno per 0-0 sul campo dell’Olympic Morbegno. “Un pareggio giusto – commenta il presidente Marco Secomandi -. Un primo tempo equilibrato senza azioni degne di nota per entrambe le formazioni”.

“Nella ripresa siamo entrati con maggiore grinta e andati vicino al gol al 70′ con lo splendido tiro di Di Rienzo messo in angolo dal portiere avversario. Abbiamo avuto una nuova occasione al 75′ con Colombo che ha centrato però l’esterno della rete. Ora, mercoledì ci attende il derby di Coppa contro la Colico Derviese”.

Centra la prima vittoria stagionale tra Coppa Italia e campionato, il GrentArcadia di mister Massimiliano Cavalli che batte la Bellagina in trasferta per 2-1. De Ponti apre le marcature per i lecchesi siglando il rigore procurato da Visconti al 36′. Al 70′, i comaschi sfruttano un’incertezza difensiva e Corti pareggia i conti al Comunale di Tavernerio. La parità, però, dura solo cinque minuti grazie al gol della punta Giacomo Citterio, appena rientrato dall’infortunio, che regala i primi tre punti in classifica ai suoi.

Secondo il ds Francesco La Fauci: “La partita avrebbe potuto finire con un margine più ampio, ma abbiamo sbagliato diverse occasioni da rete durante il match e loro hanno inoltre un ottimo portiere. Sono una buona squadra, soprattutto in fase offensiva con il trio Lozza-Rota-Corti. Portiamo a casa tre punti importanti, adesso pensiamo alla prossima che sarà contro il Civate che è partito bene in questo campionato”.

Ottiene la prima vittoria in campionato anche l’Olginatese di Nicolò Conca che s’aggiudica il derby contro la Colico Derviese per 1-0 grazie alla rete di Astuti. Il giovane attaccante classe 2006 ha segnato alla prima occasione dopo l’intervallo, al 47′, infilando di testa in rete il cross dalla destra di Mahdi, scavalcando il portiere gialloblù.

Soddisfatto il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera: “Siamo contenti per questa prima vittoria, nel primo tempo abbiamo giocato bene poi nella ripresa loro sono saliti alla ricerca del pareggio ma questa volta ci siamo difesi bene ed ordinati. Abbiamo avuto un’altra buona occasione con Catta che ha colpito la traversa interna, poi però la palla è rimbalzata sulla linea ed non è entrata in rete”.

“Abbiamo ancora fuori diversi infortunati. Milesi e Todeschini rientreranno a marzo perchè entrambi devono fare il crociato. Per questo siamo dovuti tornare sul mercato e abbiamo preso Matteo Mangili. È un centrocampista classe ’98 che può darci una mano con la sua esperienza. Settimana prossima ci auguriamo che possano rientrare Fischietti e Belinghieri per il match contro la Pontelambrese”.

L’altra faccia della medaglia è quella della Colico Derviese che in due gare in campionato ha raccolto solo un punto. “Certo c’è più amarezza per il pareggio contro la Base che per questa sconfitta – racconta il ds Luca Dell’Orto -. Oggi abbiamo mancato nell’approccio iniziale, era chiaro che chi avesse segnato prima se l’avrebbe portata a casa”.

“Dopo esser andati in svantaggio non abbiamo mollato e abbiamo avuto due buone occasioni con Battistessa e Colombo. Forse siamo stati un po’ troppo leziosi più che concreti, cerchiamo di imporre il nostro gioco ma ancora ci manca qualcosa. Ora ci aspetta la partita di Coppa e poi il Cantù in campionato”.