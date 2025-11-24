Promozione. Un punto a testa per le capolista Olginatese e Lesmo

La Colico Derviese s’aggiudica il derby contro il Grent

Vince la Luciano Manara, pari fra Rovagnate e Base 96, perde il Civate

OLGINATE – Cambia poco ai vertici del Girone B di Promozione che proponeva nell’11^ giornata di gare un doppio scontro al vertice: Olginatese-Lesmo e Base 96-Rovagnate. In entrambe le gare arrivano due pareggi che confermano l’equilibrio di forze in testa alla classifica, Lesmo e Olginatese proseguono la propria corsa appaiate a 25 punti, la formazione di Ziliotto segue a stretto giro in terza pozione a quota 22 punti.

Una buona gara quella dei bianconeri di Conca, un primo tempo equilibrato in cui i brianzoli hanno graffiato principalmente sulla corsia di sinistra con le occasioni di Fumagalli all’8′ e Lolli al 23′, ben contrastate prima del portiere di casa Stropeni e da dei buoni interventi difensivi in chiusura. L’Olginatese risponde con il tiro da fuori Astuti che conclude alto al 37′ e con il cross di Belladonna per Acquistapace che si mangia un gol a due passi dalla porta al 40′ minuto.

Pronti via, nella ripresa, i padroni di casa si portano in vantaggio con il passaggio in verticale di Catta per Corna che con una gran conclusione dal limite buca le mani del portiere avversario. Il Lesmo non molla e schiaccia i bianconeri nella propria metà campo alla ricerca del pareggio creando diversi pericoli alla porta difesa da Stropeni soprattutto con le palle da fermo. I brianzoli rimangono sotto di un uomo per doppia ammonizione all’85’, ma non rallentano il forcing e nei minuti di recupero trovano il meritato pareggio in una mischia confusionaria da calcio d’angolo al 96′ decisa da un autogol.

Al terzo posto a 22 punti il Rovagnate che ottiene un buon punto in trasferta pareggiando 0-0 contro il Base 96 Seveso che scivola al sesto posto, sorpassato da altre due squadre lecchesi Luciano Manara e Colico. I bersaglieri mettono a segno l’ottavo risultato utile consecutivo vincendo in casa contro il Rovellasca 1910 per 1-0 grazie al quinto sigillo in campionato di Arienti.

Soddisfatto il ds Marco Menga: “Oggi abbiamo dominato la partita e potevamo anche vincere con un margine più ampio avendo avuto tre limpide occasioni nel primo tempo e altrettante nella ripresa. Segniamo poco ma comunque portiamo a casa le partite avendo una buona fase difensiva e pian piano stiamo risalendo in classifica. Settimana scorsa è arrivato Luca Santonocito che ci potrà dare una mano in avanti e aspettiamo il ritorno in campo di Tamba a gennaio.”

Bel colpo anche per la Colico Derviese che vince in casa per 2-1 ii derby lecchese contro il GrentArcadia. Al gol gialloblù di Ferrari al 37′, rispondono gli ospiti con Zubani al 41′, decide la gara la rete di Farina a due minuti dalla fine. La formazione di Altarelli sarà impegnata mercoledì 26 nel recupero fuoricasa contro il Morbegno e vincendo potrebbe scalvalcare la Manara ed affiancare il Rovagnate al terzo posto. Infine, cade ancora il Civate a Bernareggio che perde 3-0 contro la Vibe Ronchese. I gol partita sono di Alessandro Conti al 9′, Simone Ceppi al 18′ e Cristiano Brambilla al 90′.