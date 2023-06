Qi Gong e Taijiquan: La combinazione vincente dell’Associazione Nuovamente di Lecco

Successo al Campionato d’italia di Para Wushu

LECCO – La scorsa settimana all’interno della competizione “Meravigliatevi National

e International” si è svolto il primo Campionato d’Italia di Para Wushu.

L’evento Internazionale di Campionato Finale di Wushu si è svolto sotto l’insegna della MSP PWKA a Merate. Il battesimo è avvenuto grazie agli atleti del gruppo di Associazione Nuovamente di Lecco sotto la guida dell’Istruttore Anna Salvi.

Gli atleti si sono distinti sia nella forma di gruppo di Qi Gong sia nella forma di spada di Taijiquan producendo una gara di ottimo livello.

Una lode particolare all’impegno e alla bravura di tutti i partecipanti e alla professionalità di Anna Salvi che con il suo insegnamento ha reso possibile questo inedito e grandissimo evento

Il progetto di integrare il Qi Gong e il Taijiquan nelle attività dell’associazione nasce diversi anni fa, il gruppo aveva già sperimentato gli effetti benefici sulla salute fisica e mentale, quest’ anno l’obiettivo di partecipare all’evento ha fatto in modo di allenarsi maggiormente per raggiungere lo scopo finale, portando entusiasmo e maggiore unione scavalcando ogni tipo di barriera e ne hanno dato la prova credendoci fino in fondo, una vera e propria squadra. Lo sport e per tutti e non c’è altro da aggiungere.

“Un ringraziamento particolare – fanno sapere dall’associazione – va al Maestro Lorenzo Donati per essere stato presente nella sede di Lecco portando supporto ed esperienza personale e per avere reso possibile l’inserimento inedito del settore in Pwka.