Record italiano per Lucio Arienti (Unione podistica Missaglia) al 6° Trofeo del litorale Costa degli Etruschi

Lucio Arienti e Amalia Jeffrey hanno gareggiato nei 50 metri ostacoli indoor, rispettivamente nelle categorie cadetti e cadette

Grandi risultati per i due giovani atleti dell’Unione Podistica Missaglia con il record italiano di categoria per Lucio e un ottimo secondo posto per Amalia

MISSAGLIA – Grande soddisfazione per l’Unione Podistica Missaglia in occasione del VI Trofeo del Litorale Costa degli Etruschi, prestigioso meeting indoor disputato per rappresentative provinciali su convocazione, che ha visto la partecipazione dei migliori giovani atleti a livello nazionale.

La manifestazione ha visto in gara la rappresentativa della provincia di Como-Lecco, di

cui hanno fatto parte due atleti dell’UP Missaglia.

La società brianzola è stata infatti rappresentata da Lucio Arienti e Amalia Jeffrey,

entrambi convocati per gareggiare nei 50 metri ostacoli indoor, rispettivamente nelle categorie cadetti e cadette.

Prestazione straordinaria per Lucio Arienti, che ha dominato la propria batteria

vincendola con il tempo di 7.08, qualificandosi con autorità per la finale. In finale Lucio si

è superato ancora una volta, fermando il cronometro su uno straordinario 6.86, personal best e risultato che gli ha permesso di vincere il meeting e di stabilire il nuovo record italiano di categoria, confermandosi tra i migliori interpreti nazionali della specialità.

Ottima prova anche per Amalia Jeffrey, protagonista di una gara di grande personalità.

Dopo aver vinto la propria batteria con il tempo di 8.13, Amalia ha conquistato l’accesso

alla finale, dove ha ulteriormente migliorato la sua prestazione chiudendo al secondo

posto con il tempo di 7.96, personal best, salendo sul podio di una competizione di

altissimo livello.

Il bilancio complessivo è estremamente positivo per l’Unione Podistica Missaglia. Questi

traguardi sono frutto sia del talento dei ragazzi, ma soprattutto del lavoro costante e ben

strutturato nel settore giovanile, con atleti seguiti con attenzione da tecnici e dirigenti in

un percorso di crescita programmato e continuo.