Robbiate, triangolare di calcio in ricordo del brigadiere Tino Triolo

ROBBIATE – Un triangolare di calcio per ricordare il brigadiere Capo Tino Triolo, in forze al comando Stazione Carabinieri Merate. E’ giunto all’ottava edizione il torneo calcistico che vede protagonisti i Carabinieri di Merate, la Guardia di Finanza di Cernusco e la Polizia di Stato, commissariato di Monza. L’appuntamento è per sabato 15 giugno alle 16 al Centro sportivo di Robbiate in via delle Brigole 22. La manifestazione è a sostegno dell’Associazione Fabio Sassi – Hospice il Nespolo di Airuno