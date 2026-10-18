Serie D. Casatese Merate sconfitta al Ferrario: la Pro Patria s’impone 1-2 nel finale

Stop casalingo per la formazione lecchese che resta al sesto posto in classifica

In gol al 14′ Baraye (P), risponde Isella (C) al 34′, la chiude al 75′ Arpino (P)

MERATE – Sconfitta casalinga per la Casatese Merate battuta 1-2 al Cavalier Ferrario dalla Pro Patria al termine di novanta minuti intensi, caratterizzati da reti di pregevole fattura e da un nervosismo crescente che ha visto la formazione lecchese chiudere l’incontro in nove uomini.

La squadra di mister Joey Commisso, reduce dal successo contro il Cittadella Modena si presenta in campo con il 4-3-1-2 confermando l’ossatura della squadra e affidandosi all’ex Citterio sulla trequarti. Dall’altra parte, mister Mauro Zironelli risponde schierando il 3-4-3.

L’avvio di gara vede la Pro Patria subito aggressiva. Dopo i primi tentativi firmati da Bianchini (P) e Forchignone (P), gli ospiti sbloccano la partita al 14′: Mapelli (P) pesca Baraye (P) dentro l’area, il cui sinistro preciso supera D’Errico (C) per il gol dello 0-1. La Casatese Merate prova a riorganizzarsi e al 17′ va a un passo dal pari con l’ex Citterio (C), che approfitta di una respinta corta di Maddalon (P) ma calcia oltre la traversa.

I lecchesi crescono alla distanza e al 34′ trovano il pari con un’esecuzione d’autore: Isella (C) coordina la conclusione dai venti metri e lascia partire un destro potente che sbatte contro la traversa ed entra in rete per l’1-1. Nemmeno il tempo di festeggiare che la partita subisce un episodio chiave al 37′. Iil direttore di gara estrae il cartellino rosso diretto all’indirizzo di Bertoni (C) per proteste, lasciando i padroni di casa in dieci uomini. Nel finale di frazione D’Errico (C) tiene a galla i suoi opponendosi alle incornate di Mapelli (P) e Arpino (P).

Nella ripresa, forte della superiorità numerica, la Pro Patria spinge subito maggiormente. Al 48′ e al 50′ D’Errico (C) deve superarsi sulle conclusioni aeree di Gentile (P). Al 51′ la Casatese Merate si salva miracolosamente con un intervento sulla linea di porta a negare il raddoppio a Forchignone (P). Mister Zironelli attinge dalla panchina inserendo Maistrello (P) e Barranco (P) per dare ulteriore peso all’attacco.

La difesa lecchese tiene fino al 75′, quando sugli sviluppi di un’azione d’attacco Arpino (P) si coordina dentro l’area e inventa un tiro al volo spettacolare che s’infila alle spalle di D’Errico (C) per l’1-2 finale. Sulle proteste seguite alla marcatura il capitano Isella (C) incassa il secondo cartellino rosso della giornata lasciando la Casatese Merate in nove.

Negli ultimi minuti la Pro Patria colpisce anche un palo al 85′ con Maistrello (P) e sfiora il tris all’89’, ma D’Errico (C) evita un passivo più pesante con un’ultima grande parata.

La Casatese Merate rimane a due punti dalla zona play-off ma deve avere maggior continuità di risultati rispetto a questo inizio di stagione. La prossima gara si giocherà in trasferta contro il Pavia 1911 domenica 25 ottobre.