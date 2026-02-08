Serie D. Commisso festeggia le 200 panchine con una vittoria

I lecchesi vincono di misura sul campo del Breno

Decide la gara il gol di Goffi al 88′

MERATE – Non c’era miglior modo di festeggiare per mister Joey Commisso la 200^ partita in Serie D della sua carriera, la sua Casatese-Merate infatti gli ha regalato una gran bella vittoria su un campo difficile come quello di Breno. Inoltre, i lecchesi risalgono al terzo posto in classifica alle spalle del Chievo, caduto ieri 4-1 a Caldiero Terme, e della più staccata Folgore Caratese che guida il gruppo in solitaria.

Primi minuti di studio delle due squadre in campo al Carlo e Filippo Tassara di Breno. La Casatese è più pericolosa sull’asse sinistro composto da Geddo e dal capocannoniere Gningue. La prima occasione arriva al 13′ con il tiro di Avinci (C), il suo rasoterra esce a lato, i bresciani rispondono Pezzutti (B) da corner ma la retroguardia lecchese fa muro. Al 25′, Gningue (C) ci prova di testa, la sfera lambisce solo il palo.

Nella ripresa partita più vivace: al 50′ è il Breno a rendersi pericoloso con un rasoterra che taglia tutta l’area piccola, Pezzutti (B) non arriva per un soffio al tap-in vincente. Al 55′, Valsecchi (B) ci prova dal limite ma palla esce fuori di poco. Commisso poco dopo si gioca le sue carte dentro Goffi, Losa e Pozzoli, e proprio quest’ultimo impegna Grasso (B) in una bella parata in tuffo. Al 88′ si sblocca la partita: cross perfetto di Pozzoli (C) e colpo di testa in tuffo di Goffi che insacca in rete.

Per mister Commisso questi tre punti valgono doppio: “Sono quelle partite in cui bisognava dare una risposta caratteriale alle ultime nostre prestazioni che non sono state brillantissime. Oggi la squadra l’ha fatto soffrendo e facendo fatica, chi è entrato dalla panchina è stato decisivo. Quelli di oggi sono segnali importanti. Si può cadere ma bisogna rispondere presente dal punto di vista della personalità e carattere. La squadra ha voluto portar via punti da Breno, in un campo non facile perchè è una squadra che è stata costruita per stare più in alto in classifica e sta attraversando un momento delicato”.

“Faccio i complimenti in particolare a Crotti che abbiamo schierato come play siccome mancava Ndao per infortunio. È un ragazzo del 2007 arrivato come terzino, è stato fuori tre mesi, ed oggi ha giocato in una posizione a lui inedita, è grande prova di maturità la sua. Settimana prossima affronteremo una squadra in forma come la Calepina, da prendere con le pinze. Adesso ci godiamo questi tre punti ci mancavano solo da due settimane ma, secondo me, nella testa possono pesare tanto per il proseguo della stagione”.

Classifica

Folgore Caratese 48

Chievo Verona 40

Casatese-Merate 38

Calcio Brusaporto 38

Villa Valle 37

Caldiero Terme 35

Milan Futuro 35

Virtus Ciserano Bergamo 34

Leon 33

Real Calepina 30

Oltrepò FBC 30

Castellanzese 29

Scanzorosciate 29

Breno 28

Varesina 21

Nuova Sondrio 19

Pavia Calcio 17

Vogherese 11