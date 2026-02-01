Serie D. La Casatese cade 1-0 in casa contro l’Oltrepò

Decide il match la rete di Franceschinis al 63′

Commisso: “Campo difficile, risultato anomalo per quello che abbiamo creato”

CASATENOVO – Non porta fortuna il campo di Casatenovo agli uomini di Commisso che nelle ultime tre gare casalinghe hanno raccolto solo un punto. Nel match odierno la Casatese–Merate è stata sconfitta di misura dall’Oltrepò FBC, decide la partita il gol segnato da Franceschinis al 63′.

I lecchesi scivolano al quinto posto e sono scavalcati in classifica dal Calcio Brusaporto che si riporta tra le prime tre del girone B dietro Folgore e Chievo Verona. Una classifica molto corta tra le squadre di testa, la Casatese ora deve guardarsi le spalle da Milan Futuro e Caldiero Terme sempre in agguato per strappare ai lecchesi il piazzamento play-off.

Sin dai primi minuti è un assedio della Casatese: al 2′ prima opportunità per Avinci (C), poco dopo al 6′ è Milani a sfiorare il gol di testa. La pressione è costante, con Ndao (C) e Gningue (C) spine nel fianco della difesa avversaria, ma il muro pavese regge, anche grazie a un paio di uscite sicure del portiere ospite Leoni (O).

Nella ripresa i rossoblu continuano ad attaccare ma è l’Oltrepò a passare per primo al 63′: un infortunio difensivo in fase di disimpegno spiana la strada a Franceschinis (O), che si ritrova a tu per tu con Bragotto (C) e mette la palla nell’angolino basso. Mecca (C) al 66′ ha l’opportunità del pareggio ma il suo tiro scheggia la traversa. Nel finale Bragotto (C) tiene a galla i suoi con un intervento strepitoso su Hrom (O) in contropiede.

“Una gara anomala quella di oggi – secondo mister Commisso – abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Il nostro campo in questo momento ci sta penalizzando molto, il manto è irregolare e non ci permette di fraseggiare come sappiamo. Di conseguenza è stato più difficile perché ci mancano le caratteristiche per fare un determinato tipo di partita”.

“Poi sono partite bloccate perché chi viene qui cerca di fare punti in tutte le maniere e abbiamo preso gol sull’unico tiro avversario. C’è il rammarico di aver gettato alle ortiche l’occasione per accorciare sulla Folgore. Questo però deve far capire quali sono i limiti su cui dobbiamo migliorare. Domenica prossima andiamo ad affrontare una squadra che era partita per fare un buon campionato. Infatti, ha chiuso bene il girone d’andata e adesso è li nel centro a cavallo dei 30 punti. Sarà una partita impegnativa come lo sono tutte in questo campionato”.

Classifica

Folgore Caratese 45

Chievo Verona 40

Calcio Brusaporto 37

Villa Valle 36

Casatese-Merate 35

Milan Futuro 35

Caldiero Terme 32

Virtus Ciserano Bergamo 31

Leon 30

Real Calepina 30

Oltrepò FBC 30

Scanzorosciate 28

Breno 28

Castellanzese 26

Varesina 20

Pavia Calcio 17

Nuova Sondrio 16

Vogherese 11