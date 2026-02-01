Serie D. La Casatese cade 1-0 in casa contro l’Oltrepò

Decide il match la rete di Franceschinis al 63′
Commisso: “Campo difficile, risultato anomalo per quello che abbiamo creato”
CASATENOVO – Non porta fortuna il campo di Casatenovo agli uomini di Commisso che nelle ultime tre gare casalinghe hanno raccolto solo un punto. Nel match odierno la Casatese–Merate è stata sconfitta di misura dall’Oltrepò FBC, decide la partita il gol segnato da Franceschinis al 63′.
I lecchesi scivolano al quinto posto e sono scavalcati in classifica dal Calcio Brusaporto che si riporta tra le prime tre del girone B dietro Folgore e Chievo Verona. Una classifica molto corta tra le squadre di testa, la Casatese ora deve guardarsi le spalle da Milan Futuro e Caldiero Terme sempre in agguato per strappare ai lecchesi il piazzamento play-off.
Sin dai primi minuti è un assedio della Casatese: al 2′ prima opportunità per Avinci (C), poco dopo al 6′ è Milani a sfiorare il gol di testa. La pressione è costante, con Ndao (C) e Gningue (C) spine nel fianco della difesa avversaria, ma il muro pavese regge, anche grazie a un paio di uscite sicure del portiere ospite Leoni (O).
Nella ripresa i rossoblu continuano ad attaccare ma è l’Oltrepò a passare per primo al 63′: un infortunio difensivo in fase di disimpegno spiana la strada a Franceschinis (O), che si ritrova a tu per tu con Bragotto (C) e mette la palla nell’angolino basso. Mecca (C) al 66′ ha l’opportunità del pareggio ma il suo tiro scheggia la traversa. Nel finale Bragotto (C) tiene a galla i suoi con un intervento strepitoso su Hrom (O) in contropiede.
“Una gara anomala quella di oggi – secondo mister Commisso – abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Il nostro campo in questo momento ci sta penalizzando molto, il manto è irregolare e non ci permette di fraseggiare come sappiamo. Di conseguenza è stato più difficile perché ci mancano le caratteristiche per fare un determinato tipo di partita”.
“Poi sono partite bloccate perché chi viene qui cerca di fare punti in tutte le maniere e abbiamo preso gol sull’unico tiro avversario. C’è il rammarico di aver gettato alle ortiche l’occasione per accorciare sulla Folgore. Questo però deve far capire quali sono i limiti su cui dobbiamo migliorare. Domenica prossima andiamo ad affrontare una squadra che era partita per fare un buon campionato. Infatti, ha chiuso bene il girone d’andata e adesso è li nel centro a cavallo dei 30 punti. Sarà una partita impegnativa come lo sono tutte in questo campionato”.
Classifica
Folgore Caratese 45
Chievo Verona 40
Calcio Brusaporto 37
Villa Valle 36
Casatese-Merate 35
Milan Futuro 35
Caldiero Terme 32
Virtus Ciserano Bergamo 31
Leon 30
Real Calepina 30
Oltrepò FBC 30
Scanzorosciate 28
Breno 28
Castellanzese 26
Varesina 20
Pavia Calcio 17
Nuova Sondrio 16
Vogherese 11