Serie D. La Casatese-Merate beffata in casa dalla Nuova Sondrio

MERATE – Giornata amara per la Casatese-Merate che cade in casa contro la Nuova Sondrio interrompendo così una lunga striscia di dodici risultati utili consecutivi iniziata nell’ultima partita del girone d’andata contro il Sant’Angelo, esattamente il 22 di dicembre 2024. Inoltre, con la sconfitta odierna la squadra di Commisso scivola fuori di un punto dalla zona play-off.

Gli avversari valtellinesi, invece, sono invischiati nella zona play-out e questi tre punti sono per loro una vera e propria manna dal cielo. La partita si è aperta con alcune occasioni mancate da parte dei padroni di casa. Mentre gli ospiti si sono difesi con ordine ed hanno colpito al primo tentativo a rete a fine tempo.

Il gol della Nuova Sondrio è stato, infatti, siglato al 43′: su corner battuto dalla destra, il pallone attraversa tutta l’area piccole e arriva a Belecco che lascia partire un diagonale potente che, complice la leggera deviazione di un difensore, si infila sotto l’incrocio dei pali.

Nella ripresa, la formazione di casa aggredisce alto e crea gioco, specialmente dal 28′ quando la Nuova Sondrio rimane in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione dell’autore del gol. I lecchesi provano a punger con Diana ben servito da Isella all’interno dell’area, ma è troppo poco per far male ad un avversario solido e chiuso a maglie stretta in difesa.

Al 35′, succede l’inaspettato, difatti nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Marco Amelia trova il raddoppio sugli sviluppi di una rimessa laterale, D’Alpaos prolunga per Arsenijevic che lascia partire un diagonale preciso che si infila alle spalle di Bragotto.

La Casatese Merate negli ultimi dieci minuti prova a riagguantare il risultato ma non riesce a concretizzare sia per la bella chiusura su Corno, al 40′, pronto alla conclusione a botta sicura sia per il grande intervento del portiere ospite Rodrigruez che in pieno recupero, al 47′, salva il risultato sulla punizione di Diana.