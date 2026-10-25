Serie D. La Casatese Merate cade 3-1 in trasferta contro il Pavia 1911

La squadra di Commisso resta al sesto posto in classifica
Al 4′ Raballo Diaz (P) sblocca il match, al 62′ il raddoppio di Maglione (P); al 70′ Diana (C) accorcia le distanze e nel recupero Micheri (P) chiude i conti per il 3-1 finale
MERATE – Trasferta sfortunata per la Casatese Merate che perde 3-1 contro il Pavia 1911. Una partita subito in salita per i biancorossi, costretti a inseguire dopo appena quattro minuti a causa del gol messo a segno da Raballo Diaz.
Nella ripresa mister Commisso inserisce Sartorelli per Crotti e la squadra cambia marcia. Tra il 49′ e il 59′ i biancorossi premono forte con tentativi di Geddo (C) e le conclusioni murate dalla retroguardia pavese. Nel momento migliore della Casatese, tuttavia, arriva il raddoppio del Pavia al 62′ con un colpo di testa del neoentrato Maglione (P).
La reazione ospite non si fa attendere: al 67′ Citterio (C) impegna la difesa avversaria, un minuto più tardi D’Errico (C) salva il risultato in contropiede e al 69′ Goffi (C) sfiora il palo con un bel tiro al volo. Al 70′ arriva la rete che riapre l’incontro: Diana (C) subentrato a inizio ripresa indovina una conclusione splendida da posizione defilata che si infila sotto la traversa per il 2-1.
Nel finale la Casatese si getta in avanti alla ricerca del pareggio, sfiorando il gol con un’iniziativa sventata in angolo dal portiere locale al 74′ e affidandosi a una parata formidabile di D’Errico (C) all’84’. Sbilanciati in avanti, i biancorossi subiscono la ripartenza in pieno recupero, con Micheri (P) che a porta vuota fissa il punteggio sul 3-1 definitivo dopo uno scontro tra Odalo (P) e lo stesso portiere ospite.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.