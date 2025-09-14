Serie D. La Casatese-Merate cade in casa contro il Chievo

I gialloblù s’impongono 3-1 sulla squadra di Commisso
Lecchesi in vantaggio con Gningue al 15′, i veneti rispondono con Visinoni al 19′, Trillò al 23′ ed Ischia al 95′
MERATE – Partenza sotto le aspettative per la Casatese-Merate che dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Virtus Ciserano Bergamo non raccoglie punti tra le mura amiche dello stadio Cavalier Ferrario contro il Chievo Verona guidato dal tecnico Fabrizio Cacciatore che vince per 3-1 e vola in vetta alla classifica insieme alla Folgore Caratese a quota sei punti.
La squadra di mister Commisso va in vantaggio al 15′ con la rete di Gningue ben imbucato davanti alla porta da Bolis. Passano solo pochi minuti e i gialloblù trovano subito la rete del pareggio con Trillò dopo un lungo batti e ribatti davanti alla porta difesa da Lionetti.
Al 23′, Visinoni firma la rete del vantaggio ospite approfittando di uno svarione difensivo della Casatese-Merate che gli consente di andare a tu per tu con l’estremo difensore lecchese. Nella ripresa, la formazione di Commisso entra in campo con un piglio diverso e prova con continuità a cercare la rete del pareggio collezionando più di sette occasioni da gol.
Il Chievo si vede solo con la conclusione di Visinoni alla mezz’ora parata dal portiere di casa. Dopo un secondo tempo all’assalto la beffa per la Casatese-Merate arriva al 50′ sull’ultima azione della partita: cross di Pisano per Ischia che marca il timbro del definitivo 3-1.
La squadra di Commisso deve ripartire dalle certezze del secondo tempo per trovare i primi tre punti in campionato. Il prossimo appuntamento per provarci è la difficile trasferta contro il Caldiero Terme, squadra appena retrocessa dalla Serie C.