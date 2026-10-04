Serie D. La Casatese Merate cade in casa contro la capolista Pistoiese

Sesta vittoria consecutiva per gli ospiti che si impongono 3-0 al Cavalier Ferrario
Decidono l’incontro i gol di Luperini al 16′, Motti al 40′ e Corazza al 63′
MERATE – La Casatese Merate raccoglie la seconda sconfitta interna della stagione contro la capolista Pistoiese che s’impone al Cavalier Ferrario col punteggio di 3-0. La formazione toscana domina l’incontro e va a segno con le reti di Luperini, Motti e Corazza confermando la vetta solitaria della classifica del Girone D di Serie D.
La sfida si accende fin dalle battute iniziali e il primo pericolo arriva al 12′, quando Tavanti (P) mette un pallone in mezzo per Luperini (P), che di testa manda di poco sopra la traversa. La risposta della Casatese arriva appena un minuto più tardi: Isella (C) calcia di prima intenzione dall’interno dell’area, ma il portiere Giuliani (P) è attento e devia in calcio d’angolo.
Al 16′, la Pistoiese sblocca il punteggio: Motti (P) mette al centro un pallone rasoterra e Luperini (P) insacca da pochi passi, trovando il primo sigillo con la maglia arancione. I padroni di casa cercano di riorganizzarsi e di contenere le iniziative degli avversari, ma i toscani mantengono il controllo del campo. Al 40′, la Pistoiese trova il raddoppio con una bella conclusione di Motti (P) abile a ricevere in area e girare in rete.
La ripresa si apre con i tentativi di reazione dei brianzoli, ma all’8′ è la Pistoiese a sfiorare il tris con una conclusione di Rossi (P) che si stampa sulla traversa. Al 18′ arriva l’episodio che chiude definitivamente la partita: Motti (P) anticipa Corno (C) all’interno dell’area e il difensore biancorosso lo stende. Per il direttore di gara è calcio di rigore, accompagnato dall’espulsione del numero 5. Dal dischetto si presenta Corazza (P) che spiazza D’Errico (C) e firma lo 0-3.
Con tre reti di vantaggio e l’uomo in più, la Pistoiese gestisce il possesso palla. La Casatese Merate prova a reagire con orgoglio e a costruire qualche insidia, trovando la risposta di Giuliani (P) su un tiro dalla distanza scoccato da Itraloni (C).
La squadra di Commisso si arrende così alla formazione ospite e scende al settimo posto in classifica, il prossimo impegno sarà fuori casa contro il Cittadella Modena che precede i biancorossi di una posizione in classifica.
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