Serie D. La Casatese-Merate cala il tris contro la Real Calepina

La squadra di Commisso entra in zona play-off

In gol: Gningue al 19′, raddoppio di Mendola al 28′, Milani firma il tris al 95′

MERATE – Terza vittoria consecutiva e quinto risultato utile per Casatese-Merate di mister Joey Commisso che continua la sua risalita verso i piani alti della Serie D 25/26. I lecchesi entrano di diritto in zona play-off al quinto posto scavalcando gli avversari della Real Calepina sconfitti per 3-0.

Nel match giocato al Comunale di Grumello del Monte, la Casatese-Merate parte forte e va a segno con il tiro di Gningue, al 19′, che rientrando da destra a sinistra non lascia scampo al portiere avversario. Gli ospiti trovano il raddoppio poco dopo, al 28′, con il tap-in vincente sotto rete di Mendola. Al 37′, la Casatese spreca malamente l’occasione del tris con Carannante.

Nella ripresa la formazione ospite rischia poco chiudendo bene le linee avversarie ed ha diverse occasioni in ripartenza con Goffi e Mecca che non vengono sfruttate a dovere. Però, la rete del 3-0 arriva allo scadere, al 95′, con la bella discesa coast to coast di Milani.

“Sono contento per la prestazione e per la terza vittoria consecutiva conquistata – commenta mister Commisso -. Abbiamo preparato bene la partita e non abbiamo rischiato nulla se non qualcosa sui calci d’angolo. La squadra ha avuto un ottimo atteggiamento per tutta la gara, e il gol nel finale di Milani che si è fatto 45 metri di corsa ne è la dimostrazione”.

“Dovremo preparare altrettanto bene la partita di domenica prossima contro la Folgore che è prima in classifica. È una squadra forte, ma noi dovremo giocarci le nostre chances davanti al nostro pubblico di casa”.