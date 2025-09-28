Serie D. La Casatese-Merate conquista la prima vittoria in campionato

La squadra di Commisso batte l’Oltrepò 3-1

In gol: Ferrante al 37′, raddoppio di Mendola al 72′, accorcia le distanze Semenza al 75′, la chiude Mecca al 94′

MERATE – La Casatese-Merate ottiene i primi tre punti in Serie D, lascia le zone basse della classifica e si porta al 11° posto a quota sei punti. Nella trasferta di Broni, in provincia di Pavia, contro l’Oltrepò la formazione lecchese si porta in vantaggio nel primo grazie alla rete di Ferrante che di testa al 37′ mette in porta il cross da angolo di Carannante.

Poi, la Casatese ha un’altra opportunità per siglare il raddoppio alla fine del primo con Gningne che si trova a tu per tu con il portiere di casa, ma spara alto. Nella ripresa, l’Oltrepò parte aggressivo e alza il baricentro alla ricerca del pareggio, ma sono gli uomini di Commisso a segnare il doppio vantaggio al 72′ con Mendola dopo un batti e ribatti dinanzi alla porta difesa da Fossati.

Dopo la rete la Casatese-Merate s’abbassa e concede spazio, l’Oltrepò trova il gol con Semenza al 75′ e va vicino al pareggio con altre due occasioni con Lo Monaco che colpisce un palo ed una traversa. Gli ospiti si portano sul 3-1 in pieno recupero grazie al lancio lungo di Isella per il neo entrato Mecca.

Mister Commisso commenta la prestazione: “Siamo contenti per aver raccolto i primi tre punti, oggi abbiamo avuto quel poco di fortuna in più che non abbiamo avuto nelle prime quattro. Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima prestazione, poi ho fatto un po’ di cambi nella ripresa anche perché è la terza partita nel giro di una settimana”.

“Dopo il 2-0 siamo calati come se avessimo avuto un po’ di paura di vincere, loro hanno avuto due grandi opportunità per pareggiare. Una è finita sul palo e un’altra sulla traversa. Se vogliamo portare a casa dei risultati dobbiamo avere maggiore lucidità nelle prossime”.