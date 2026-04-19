Serie D. La Casatese Merate conquista la quarta vittoria consecutiva

I ragazzi di Commisso battono 1-0 il Pavia e accedono matematicamente ai play-off

Decide la partita il gol di Diana al 19′

MERATE – Quarta vittoria consecutiva per la Casatese-Merate che vince di misura contro il Pavia Calcio 1911 e si regala la certezza dell’accesso ai play-off di categoria. L’altro importante verdetto di giornata è la promozione in Serie C della Folgore Caratese che ha dominato la stagione nel Girone B di Serie D.

La partita del Cavalier Ferrario di Merate è stata vibrante sia dai primi minuti di gioco con il Pavia che sfiora il vantaggio in due occasioni: al 9′ Monza (P) a tu per tu con Bragotto (C) perde la sfida col portiere che arpiona la palla in tuffo e al 13′ grande reazione del numero 1 dei lecchesi sul tap-in di Quaggio (P).

La squadra di Commisso reagisce con la discesa di Gningue (C) culminata in un tiro che sfiora il palo. Col passare dei minuti cresce Diana (C), l’attaccante va prima vicino alla rete su punizione al 15′, poi va a segno al 19′ grazie una serie di dribbling in area e mettendo la palla in rete con un tiro ad incrociare.

Nella ripresa qualche occasione per parte con Bragotto (C) ancora protagonista nel finale con una gran parata su Itraloni (P). La Casatese gestisce il vantaggio e si porta a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Il tecnico Joey Commisso commenta soddisfatto la vittoria interna: “Una bella partita combattuta: loro l’hanno approcciata meglio di noi che abbiamo sbagliato tanto in fase di costruzione. Siamo contenti per questi risultati consecutivi e l’approdo ai play-off. Faccio i complimenti ai ragazzi e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte per questa squadra”.

“Domenica sarà una trasferta difficile contro la squadra più in forma nel girone di ritorno: la Scanzorosciate. Noi dobbiamo continuare a giocare perché possiamo, ai punti, ancora raggiungere il secondo posto. Per i play-off si potrebbe incontrare un doppio derby col Leon vedendo la classifica ma è ancora troppo presto per fare calcoli”.

Classifica

Folgore Caratese 65

Chievo Verona 56

Casatese-Merate 55

Leon 52

Milan Futuro 50

Calcio Brusaporto 48

Villa Valle 47

Scanzorosciate 46

Virtus Ciserano Bergamo 45

Oltrepò FBC 44

Caldiero Terme 41

Real Calepina 41

Castellanzese 40

Varesina 34

Breno 34

Pavia Calcio 34

Nuova Sondrio 28

Vogherese 8