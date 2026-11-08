Serie D. La Casatese Merate espugna il campo della Castellanzatese vincendo 1-0

La formazione di mister Commisso si impone per 1-0 in trasferta e conquista la quinta posizione
Decide la partita il gol di Citterio ad inizio ripresa
MERATE – La Casatese-Merate espugna il campo della Castellanzese 1921 imponendosi per 1-0 grazie a una prodezza di Citterio a inizio ripresa che regala alla squadra di Commisso la quinta posizione nella classifica di Serie D a quota 19 punti.
La sfida si accende fin dalle prime battute. Dopo una prima fase di studio, la Casatese Merate si rende pericolosa al 9′ con un tiro insidioso di Citterio (C) dall’interno dell’area piccola, terminato di poco sopra la traversa. Gli ospiti mantengono il baricentro alto e costruiscono un’altra buona trama al 22′, conclusa da un tiro alto di Itraloni (C).
La Castellanzese prova a rispondere affidandosi alle ripartenze e ai tentativi dalla distanza di Colombo (Ca), ma la retroguardia biancorossa disinnesca i pericoli chiudendo la prima frazione sullo 0-0.
La ripresa si apre con un paio di affondi dei padroni di casa, ma al 53′ arriva l’episodio che decide l’incontro: il numero 11 Citterio (C) inventa un grandissimo gol all’incrocio dei pali, lasciando immobile il portiere locale e facendo esplodere la gioia della panchina ospite.
Incassato lo svantaggio, la Castellanzese tenta di riversarsi in avanti alla ricerca del pari, sbattendo però contro l’attenta organizzazione difensiva della Casatese Merate. I biancorossi sfiorano più volte il colpo del k.o. prima con un bel tiro di Diana (C) al 56′, terminato di poco alto, e successivamente con la conclusione ravvicinata di Goffi (C) al 67′. Nel finale i locali premono con i tentativi di Colombo (Ca), ma l’estremo difensore ospite e la difesa sventano le ultime minacce, blindando un successo meritato che premia la formazione di mister Commisso.
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