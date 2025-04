Serie D. La Casatese-Merate frena contro il Calcio Desenzano

Dopo cinque vittorie consecutive, la squadra di Commisso perde di misura contro i bresciani

Decisivo il gol vittoria di Antonelli al 48′

MERATE – La corsa play-off nel Girone B di Serie D s’infiamma ancora di più ad una giornata dal termine della stagione regolare. Infatti tutte le contendenti, dalla seconda piazza alla quarta, sono racchiuse in soli due punti.

A conclusione delle 37^ giornata nella bagarre play-off sono coinvolte: Pro Palazzolo – seconda a 69, stessi punti per il Calcio Desenzano, Casatese-Merate – quarta a 68 e Folgore Caratese – quinta a 67.

I ragazzi di mister Joey Commisso, dopo aver vinto il match con la Varesina prima di Pasqua e passato le vacanze al secondo posto della graduatoria, oggi sono scivolati in casa nello scontro diretto col Desenzano perdendo per 1-0. Gol vittoria firmato da Antonelli al 3′ minuto della ripresa.

Commenta la gara odierna, il team manager della Casatese-Merate Danilo Didoni: “Nel primo tempo è successo di tutto: noi abbiamo sbagliato due gol e non ci hanno concesso un rigore su Tirapelle. L’azione è così continuata e Doria ha preso il palo. Abbiamo fatto una buona prima frazione di gioco, seppur faticando un po’ a metà campo. Ad inizio ripresa abbiamo preso gol su una ripartenza poi non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio che sarebbe stato meritato”.

“Siamo matematicamente nei play-off e di questo siamo contenti, adesso manca solo una gara che giocheremo fuori casa contro il Sant’Angelo. Noi andremo là per vincere e ottenere un miglior piazzamento in classifica. Abbiamo tre diffidati, al momento, starà poi al mister scegliere chi far giocare per evitare che questi possano saltare gli spareggi finali”.

Negli ultimi 90 minuti di gara i lecchesi incontreranno il Sant’Angelo, la Folgore che oggi ha perso sul campo della Castellanzese si scontrerà col Vigasio. La Pro Palazzolo, invece, andrà in trasferta a San Giuliano e il Desenzano ospita in casa la Castellanzese.