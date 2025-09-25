Serie D. La Casatese-Merate frena il Milan sullo 0-0

La Casatese-Merate tiene testa ai rossoneri e sfiora la prima vittoria in campionato

Il prossimo impegno per mister Commisso è domenica 28 settembre contro l’Oltrepò FBC

MERATE – Nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di campionato di Serie D, la Casatese-Merate affronta in casa al Cavalier Ferrario il Milan Futuro di mister Massimo Oddo. La partita termina a rete bianche con la squadra di casa che ha avuto le maggiori occasioni di sbloccare il risultato tenendo testa alla attuale seconda forza del torneo.

In questo momento, il Girone B è guidato a punteggio pieno dalla Folgore Caratese, mentre la squadra di Joey Commisso stanzia ancora nelle retrovie al 14° posto a quota tre punti. Il prossimo turno è in trasferta contro l’Oltrepò FBC e l’obiettivo è quello di centrare la prima vittoria stagionale ed agganciare il treno di testa.

La partita del Cavalier Ferrario si apre con la Casatese-Merate in avanti con una serie di calci d’angolo che mettono pressione alla retroguardia rossonera. La prima conclusione verso la porta arriva al 20′ con il tiro di Carannante (C) che termina alto. Il Milan risponde, al 23′, con la ripartenza di Balentien (M), la palla si spegne sull’esterno della rete. La squadra di Oddo mantiene il possesso palla ma i padroni di casa chiudono ogni spazio di manovra e non concedendo ulteriori occasioni agli avversari.

Nella ripresa la Casatese-Merate alza il baricentro e crea diverse opportunità pericolose non sfruttate dai centravanti di casa. Al 55′, da rimessa laterale Isella (L) allunga la palla di testa per Gningne (C), il numero 9 calcia a rete ma il portiere ospite Pittarella (M) è attento e fa sua la sfera.

Al 75′ arriva la migliore occasione della partita per la formazione di Commisso: ennesimo cross di Geddo (C) dalla sinistra, sulla respinta arriva il subentrato Goffi (C) che calcia di prima, la palla esce di un soffio alla destra di Pittarella (M). Negli ultimi dieci minuti è un forcing della Casatese che sfiora ancora il gol al 83′: angolo dalla sinistra, gran colpo di testa di Ferrante (C) che sembra infilarsi sotto la traversa ma l’estremo difensore rossonero con una mano toglie letteralmente la palla dalla rete.

Mentre, al 90′ arriva l’occasione più pericolosa della squadra di Oddo: uscita a vuoto del portiere Bragotto (C), Sia (M) calcia da fuori verso la porta, ma Asanuj (M) è sulla traiettoria e devia la palla in out. La gara si conclude con un punto a testa tra le due formazioni in campo, con la Casatese-Merate che avrebbe meritato qualcosa in più per quanto creato.