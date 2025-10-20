Serie D. La Casatese-Merate frena la Folgore sull’1-1

Sesto risultato utile consecutivo per la formazione lecchese

Apre le marcature Binous al 48′, risponde Mendola su punizione al 57′

MERATE – Un punto a testa per Casatese-Merate e Folgore Caratese che si sono affrontate al Cavalier Ferrario di Merate in un match vivo con varie occasioni da entrambe le parte. La formazione di Commisso mette a segno il sesto risultato utile consecutivo infatti dopo la sconfitta con l’attuale capolista Chievo sono arrivati tre pareggi e altrettante vittorie.

I padroni di casa mantengono saldo il quinto posto a quota 13 nella classifica del Girone B di Serie D e il posizionamento play-off anche se devono guardarsi alle spalle perchè a meno due ci sono in agguato Leon e Milan Futuro. La Folgore, invece si trova al secondo posto a quota 17.

Nel match valido per l’8^ giornata di gare, dopo un primo tempo equilibrato la partita si sblocca ad inizio ripresa al 48′ con l’azione ospite innescata da Muzio che conclude forte a rete, il tiro viene respinto da Lionetti con un’ottima parata, ma sul tap-in arriva veloce Binous che insacca in rete.

La squadra di Commisso reagisce bene e trova il pareggio al 56′ con Mendola che segna su punizione da posizione defilata. Poi i padroni di casa hanno un’altra occasione per segnare con Goffi di testa ma la palla esce di poco e la gara termina sul pari.

Un pareggio giusto secondo il team manager della Casatese-Merate Danilo Didoni: “Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, nella ripresa loro. È stata una partita equilibrata e tirata, ci siamo giocati le nostre chances poi nel finale ci siamo entrambi accontentati del pareggio senza rischiare”.

“Manteniamo il quinto posto in classifica e continuiamo la nostra serie di risultati utili consecutivi. Settimana prossima ci aspetta un’altra sfida ostica contro il Brusaporto che è avanti a noi di tre punti, potrebbe essere un’occasione per agganciarli. Speriamo di avere Isella con noi che oggi ha subito un leggero infortunio”.