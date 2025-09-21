Serie D. La Casatese-Merate pareggia 1-1 col Caldiero

La squadra di Commisso torna da Caldiero con un punto

Vantaggio veneto al 66′ con Goglino, la Casatese-Merate risponde con Pozzoli al 78′

CALDIERO TERME – Nell’anticipo della 3^ giornata di Serie D, la Casatese-Merate porta a casa un punto sul difficile campo del Caldiero Terme, una della favorite del campionato, il match giocato al Mario Berti termina 1-1.

Un primo tempo combattuto in cui sia lecchesi che veneti hanno avuto diverse chances di sbloccare il risultato. La squadra di Commissso va in rete al 33′ con il tap-in vincente di Gningne ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Due minuti dopo, il numero nove ha un’altra opportunità da calcio d’angolo ma la sua incornata va di poco alta sopra la traversa.

Nella ripresa la Casatese-Merate impone il proprio ritmo però, al 66′, passano i padroni di casa: bella imbucata di Goglino che supera tre avversari e s’infila in area, a tu per tu con Bragotto non lascia scampo al portiere scuola Renate. La Casatese-Merate reagisce subito con il tiro di Mecca ma la palla termina alta sopra la traversa, poi un’altra ottima occasione al 70′ con Pozzoli, il suo tiro deviato da Zouaghi si stampa sul palo. Al 78′, la squadra di Commisso trova il pareggio da angolo con l’inserimento di testa di Pozzoli. In pieno recupero nuova chance per la Casatese col il tiro da fuori di Mendola che sfiora il palo.

Mister Commisso commenta il risultato al termine della gara: “Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra importante. Secondo me stiamo raccogliendo meno di quando meritiamo, queste prime tre gare sono state condizionate da tre episodi. Nella partita di oggi il gol di Gningne nel primo tempo non era in fuorigioco e potevamo essere già in vantaggio alla mezz’ora”.

“Nel primo tempo ce la siamo giocata, mentre nel secondo abbiamo giocato ancora meglio poi però loro sono andati in vantaggio nel nostro momento migliore. Dopo il loro gol siamo stati bravi a ricompattarci subito e trovare il pareggio. Poi abbiamo chiuso in dieci per l’espulsione di Ndao ma non abbiamo mollato e dimostrato tanta personalità perché abbiamo rischiato di vincerla nel finale. Ora pensiamo al match con il Milan Futuro che ci attende in casa mercoledì”.