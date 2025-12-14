Serie D. La Casatese-Merate pareggia 1-1 contro lo Scanzorosciate

Secondo pareggio consecutivo per la Casatese-Merate

In gol Belloli al 46′, risponde Avinci su rigore al 48′

MERATE – La Casatese-Merate raccoglie solo un punto in casa contro lo Scanzorosciate è il secondo pareggio consecutivo con una squadra di medio-bassa classifica dopo quello di settimana scorsa contro il Pavia. Al Cavalier-Ferrario di Merate la gara valida per la 16^ giornata di Serie D 25/26 finisce 1-1.

Un peccato per i lecchesi non essere riusciti a guadagnare punti sulle due squadra al vertice Folgore Caratese e Calcio Brusarporto che nell’incrocio di giornata hanno pareggiato per 1-1. La Casatese-Merate rimane al quarto posto a quota 29 e nel prossimo e ultimo turno del girone d’andata sfideranno a Vimercate il Leon, nona forza del campionato.

I ragazzi di Commisso sono partiti sottotono nel primo tempo complice l’assenza di Ndao a centrocampo e l’uscita alla mezz’ora di Corno per sospetto stiramento. Gli ospiti nella prima parte di gara hanno contenuto gli attaccanti lecchesi sfruttando il fuorigioco. Al 28′ bella discesa di Gningue (C) che sbaglia l’appoggio decisivo per Avinci (C) da solo in area. La formazione di mister Delpiano gioca di rimessa e alla mezz’ora ci prova con il tiro di Gueye (S) che esce di poco a lato.

Al 36′, nuova azione dello Scanzorosciate: la palla rubata a centrocampo arriva sui piedi di Haoufadi (S) che calcia a giro, grande risposta in tuffo di Lionetti (C). Il gol è nell’aria e arriva al 46′ su un altro errore in impostazione appena fuori dall’area: Belloli (S) tira dal limite e insacca la palla in rete complice la deviazione di Milani (C) che mette fuori causa il portiere di casa.

Nella ripresa la Casatese-Merate è più propositiva: al 48′ uscita scomposta del portiere bergamasco Colleoni (S) su Gningue (C), da dischetto va Avinci (C) che spiazza l’estremo difensore avversario. Passano pochi minuti e la squadra di Commisso va vicina al vantaggio con la discesa di Gningue (C) che dopo un slalom tra i difensori avversari lascia partire un bel tiro che viene deviato sopra la traversa dal portiere. Lo Scanzorosciate si rende pericoloso al 75′ con una deviazione sotto porta di Gueye (S) ma la palla termina sul fondo.

Mister Joey Commisso commenta la gara del Cavalier Ferrario: “Siamo stati bravi ad inizio gara a creare alcune situazioni pericolose in cui potevamo essere più cattivi. Poi anche complice il campo è diventata una partita di seconde palle e non l’abbiamo interpretata bene. Abbiamo preso un gol ingenuamente a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Nella ripresa siamo rientrati con determinazione raddrizzando subito la partita.”

“Una gara complicata perchè noi siamo una squadra che predilige il gioco ma nello stesso tempo bisogna adattarsi in fretta al tipo di partita e al tipo di campo. Le squadre che stanno dietro hanno bisogno di punti, come è stato anche settimana scorsa, noi però dobbiamo avere la loro identica fame, come se dovessimo salvarci. È il 14° risultato utile consecutivo ma le squadre adesso ci aspettano e bisogna avere quella forza di alzare l’asticella. Dovremo farlo sicuramente settimana prossima contro il Leon una neopromossa che sta facendo bene e ha degli ottimi singoli. Il desiderio è quello di completare il girone di andata in positivo”.