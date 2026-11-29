La squadra di Commisso rallenta con il Pontedera ma allunga la striscia di risultati positivi

In gol: Bertoncini (P) 37′, Corno (C) 48′, Ortolini (P) 66′, Texeira (P) 73′, Citterio (C) 77′, Adenyo (C) 84′

MERATE – Nella 14ª giornata del girone D di Serie D la Casatese Merate pareggia 3-3 contro il Pontedera al termine di una partita combattuta, ricca di capovolgimenti di fronte e sei reti complessive. La squadra di Commisso mantiene la quarta piazza in classifica complici i rispettivi pareggi delle dirette concorrenti in zona play-off: Pistoiese, Lentigione, Pro Patria e Castellanzese, accorcia invece la Sant’Angelo che si porta a solo un punto dal quinto posto.

La partita si accende subito con Diana (C) che al 7′ scalda i guantoni del portiere ospite con una conclusione potente. Due minuti dopo Mungari (C) manda centrale di testa su cross di Geddo (C). Il Pontedera si vede al 10′ con un tiro fuori di Texeira (P), sul fronte opposto al 12′ Isella (C) conclude centralmente.

Al 20′, il portiere ospite respinge corto sul tiro di Losa (C) e Menni (C) colpisce il palo esterno davanti alla porta. Poco dopo al 24′ è Itraloni (C) a sfiorare il gol calciando a lato dopo un’azione ben manovrata. Al 37′, si sblocca la partita del Cavalier Ferrario: il Pontedera passa in vantaggio con un colpo di testa su punizione di Bertoncini (P).

In avvio di ripresa, al 48′, la Casatese Merate pareggia subito: angolo battuto da Diana (C) e stacco di testa di Corno (C) che mette la palla in rete. Al 51′ Itraloni (C) va vicino al gol con un tiro fuori di poco, mentre al 53′ il portiere di casa salva su Giustarini (P). Al 66′ il Pontedera mette di nuovo la testa avanti con un rasoterra di Ortolini (P) alla destra del portiere, quindi al 73′ Texeira (P) firma il nuovo allungo ospite a tu per tu con D’Errico (C).

La Casatese Merate non molla e riapre i giochi al 77′ con Citterio (C) che risolve una mischia in area. La rete del definitivo 3-3 porta la firma di Adenyo (C) che all’84’ sulla respinta del portiere ospite mette a segno il tap-in vincente.