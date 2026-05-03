Serie D. La Casatese Merate piega la Leon e chiude con un secondo posto da record

Al Ferrario decide la partita una rete del capitano Mattia Isella al 67′

Settimana prossima la prima sfida play-off ancora contro i brianzoli

MERATE – Si conclude con un successo casalingo la stagione della Casatese Merate che al Cavalier Ferrario affonda 1-0 la Leon grazie al gol del suo capitano Mattia Isella. Una vittoria che consente alla squadra di Commisso di qualificarsi ai play-off di Serie D da seconda in classifica chiudendo la stagione regolare a quota 61 punti, frutto di 16 successi, 13 pareggi e 5 sconfitte.

Una stagione da record per la Casatese Merate si regala la sesta vittoria consecutiva e un secondo posto storico in Serie D, il miglior piazzamento da sei stagioni a questa parte.

Nella partita odierna i lecchesi sono partiti subito all’attacco con il tiro di Carannante (C) finito di poco alto sopra la traversa al 2′ minuto di gioco. Poi all’8′ l’incornata di Avinci (C) esce sul fondo. Gli ospiti rispondono con un tiro ad incrociare di Comelli (L) che sfiora il palo al 11′ e la bella discesa di Lekai (L), la sua conclusione si spegne sul fondo.

La ripresa è più tirata con le squadre molto strette in difesa fino al 67′ quando Isella (C) trova il gol che sblocca la partita con un tocco sotto porta in area piccola. I padroni di casa cercano il raddoppio prima con Goffi e ancora Isella ma la difesa brianzola fa buona guardia. Nel finale Bragotto (C) protagonista con un paio di interventi importati che salvano il risultato: al 83′ devia in angolo il tiro di Brandini (L) e al 87′ si ripete su Comello (L).

Per mister Joey Commisso il secondo posto rappresenta un traguardo importante: “Ci tenevamo a fare più punti rispetto dell’andata. Quest’anno, insieme la Folgore, siamo la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto durante tutta l’annata, chiudendo con la miglior media punti da sei anni a questa parte”.

“Inoltre, oggi abbiamo incontrato una squadra forte che ritroveremo ai play-off che non ci ha regalato nulla. Ci tenevamo tanto ad arrivare secondi, e adesso comincerà questo mini ciclo di partite che sarà una specie di competizione a sé stante. Settimana prossima rincontreremo la Leon, una squadra con dei valori da non sottovalutare come abbiamo visto oggi. Da neo promossa ha fatto una campionato di assoluto valore”.

Mister Commisso dedica questo secondo posto in primis alla sua famiglia, poi a tutti gli uomini del mio staff e a questo grande gruppo di ragazzi: “Da due anni lavoriamo insieme e si meritano questo risultato per tutti i sacrifici che hanno fatto partita dopo partita”.

Classifica

Folgore Caratese 68

Casatese-Merate 61

Chievo Verona 60

Milan Futuro 56

Leon 53

Calcio Brusaporto 51

Oltrepò FBC 50

Scanzorosciate 47

Villa Valle 47

Virtus Ciserano Bergamo 46

Caldiero Terme 45

Real Calepina 42

Castellanzese 41

Breno 38

Pavia Calcio 37

Varesina 36

Nuova Sondrio 31

Vogherese -17