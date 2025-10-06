Serie D. La Casatese-Merate ribalta la partita: Breno battuto 2-1

I ragazzi di Commisso portano a casa la seconda vittoria della stagione

In gol: Castelli (B) al 6′, pareggia Diana (C) al 23′, sigla il vantaggio Milani (C) al 78′

MERATE – La Casatese-Merate colleziona la seconda vittoria consecutiva della stagione 25/26 vincendo in casa contro il Breno dopo il successo esterno contro l’Oltrepò di settimana scorsa. Ora, i ragazzi di mister Commisso stanno iniziando a scalare la classifica del Girone B di Serie D essendo ora all’ottavo posto in classifica ad una sola lunghezza di distanza dalla zona play-off.

Nella partita odierna giocata al Cavalier Ferrario gli ospiti sono andati in vantaggio con la rete di Castelli al 6′ minuto di gioco complice un errore del portiere di casa Bragotto. Al 23′, Diana sotto porta pareggia i conti infilando la palla messa in mezzo dalla sinistra da Carannante. Durante il primo tempo fioccano occasioni per i lecchesi che non riescono a sfruttare a dovere.

Nella ripresa continua l’assalto della Casatese Merate alla ricerca del vantaggio che finalmente arriva al 78′: punizione della trequarti sinistra in mezzo per la testa di Milani che non lascia scampo al portiere avversario regalando tre punti ai suoi.

Racconta la gara il team manager, Danilo Didoni: “Il risultato potrebbe far pensare ad una partita tirata, ma così non è stato. Loro sono andati in vantaggio su un errore del nostro portiere, poi abbiamo fatto la partita noi. Sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo sbagliato una marea di gol, il dominio è stato anche nella conta degli angoli 14 a 1 per noi”.

“Siamo contenti che stiamo risalendo in classifica, dobbiamo continuare così anche nella prossima gara che sarà in trasferta con la Calepina e poi ci sarà il derby contro la Folgore in casa”.