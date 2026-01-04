Serie D. La Casatese-Merate riparte con una sconfitta

La Virtus Ciserano Bergamo vince 2-0 a Merate

I lecchesi interrompono la striscia positiva di 15 risultati utili consecutivi

MERATE – Dopo la breve pausa natalizia, la Casatese-Merate è tornata in campo oggi contro la Virtus Ciserano Bergamo nella prima giornata del girone di ritorno di Serie D, ma non è stata affatto fortunata perchè i bergamaschi si sono imposti col punteggio di 2-0.

Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo: la prima siglata da Ferrario al 58′ e la seconda in pieno recupero al 97′ firmata da Viscardi su rigore.

La formazione di casa parte in attacco e ha un’occasione d’oro al 13′ con la bella combinazione tra Isella e Ndao, quest’ultimo va alla conclusione in area piccola, ma il portiere avversario salva il risultato con una gran parata. Nel secondo tempo con la Casatese spinge alla ricerca del vantaggio ma è la Virtus a colpire per prima. Al 58′, su un angolo ospite la retroguardia di casa si dimentica di Ferrario che di testa insacca alle spalle di Bragotto.

Mister Commisso cambia modulo e inserisce le punte schiacciando i bergamaschi nella propria metà campo. Ci prova Mendola, al 63′, però il suo tiro viene ribattuto dalla difesa schierata davanti alla porta. Al 76′, conclusione Diana ma la palla non passa. Doppia chance per Lozza nel finale ma la mira e le deviazioni non sorridano alla squadra di casa. In pieno recupero arriva anche la beffa: al 97′ la Casatese sbilanciata in avanti subisce una ripartenza ospite, e Viscardi si procura un calcio di rigore che realizza egli stesso.

Una sconfitta che brucia anche per mister Joey Commisso: “Abbiamo creato diverse situazioni da gol senza riuscire a sfruttarle a dovere. Alcune davvero clamorose. Bisogna sbattere la palla dentro con più cattiveria. Nel calcio quando non si fa gol poi la si paga. Peccato perchè avevamo fatto una buona partita creando molto senza subire nulla soprattutto nel primo tempo”.

“C’è rammarico per i punti persi ma questo ci deve solo spronare ad essere più affamati e cattivi. Se fossimo stati più cattivi, anche in occasione del gol preso, non gli avremmo permesso di operare quel blocco che ha liberato Ferrario in area. Il calcio è fatto di episodi purtroppo, noi li abbiamo sbagliati”.

“Nonostante la sconfitta – conclude Commisso – questa squadra ha fatto qualcosa di grande finora, infatti non perdevamo dal 14 settembre. Ora dobbiamo essere bravi a leccarci le ferite e imparare da quanto abbiamo sbagliato oggi, in vista della prossima gara che sarà contro il Chievo che oggi ha pareggiato a dimostrazione che questo girone è fortemente equilibrato. Serve più cattiveria e concretezza”.

La Casatese-Merate scende di un gradino in classifica e si piazza al quinto posto a quota 30 punti, in attesa delle altre sfide che si giocheranno il 6 gennaio. Quella che interessa più i lecchesi è quella tra Villa Valle e Real Calepina, infatti i primi vincendo potrebbero sorpassare proprio la squadra di Commisso.