Serie D. La Casatese-Merate si rialza: pareggio esterno col Chievo

Un punto a testa per Chievo e Casatese: la sfida finisce a reti bianche

Commisso: “Ottima prestazione di squadra, meritavamo di vincere”

MERATE – La Casatese-Merate è tornata in campo oggi nell’anticipo della 19^ giornata contro una delle squadre favorite ai blocchi di partenza del Girone B di Serie D: il Chievo Verona di mister Marco Didu. I lecchesi hanno dimostrato di potersela giocare con tutti e oggi dopo lo schiaffo subito contro la Virtus Ciserano Bergamo nella precedente tornata hanno portato a casa un pareggio importate in casa gialloblu.

I rossublù partono subito all’attacco prima con il tiro di prima intenzione di Carannante, al 4′, e poi, al 7′, con la conclusione di Ndao che si spegne di poco sul fondo. Al 18′, Carannante trova con un grande lancio Gningue in area ma, l’attaccante sbaglia il tiro vincente. La prima conclusione dei padroni di casa arriva al 24′ con Zuddas che conclude alto sopra la traversa. Il Chievo si rende pericoloso al 40′: gran tiro di Bortolussi deviato in angolo dal portiere ospite che salva il risultato.

La ripresa si apre con un opportunità a favore dei padroni di casa: Costantino all’altezza del dischetto spara altissimo. Dal 15′ parte l’assedio della Casatese, ci prova prima Carannante in area piccola, risponde bene il portiere gialloblù Tosi. Al 22′, punizione di Isella deviata in angolo; al 26′ nuova chance per il capitano rossoblù su cui salva la difesa veneta. Al 38′ occasionissima per Gningue che, però, perde l’attimo per calciare e viene anticipato dall’uscita bassa di Tosi. Nel finale, la conclusione di Mecca che esce di poco a lato.

Nel post gara mister Joey Commisso sottolinea l’impegno dei suoi ragazzi che si sono rialzati subito dopo la sconfitta di settimana scorsa: “Quando si cade dopo 15 gare, non è semplice riprendersi. Loro l’hanno fatto disputando una grande partita contro un’avversaria di indiscutibile livello. Sono stati perfetti sotto diversi punti di vista esprimendo un buon palleggio e una buona manovra”.

“L’unico neo è stata la rete mancata, abbiamo creato quattro nitide palle gol. È un momento che non ci sta girando bene però ci tengo a ribadire che questo gruppo sta crescendo molto. Venire qui ed essere quasi padroni della partita ne è la dimostrazione. Siamo orgogliosi di essere primi nella classifica dei giovani inseriti, questo è un vanto per la società e per chi crede in loro. Spiace aver raccolto solo un punto in due partite. Per le due prestazioni fatte meritavano qualcosa in più. Ora ci riposiamo e domenica ripartiamo dalla gara in casa contro il Caldiero Terme”.