Serie D. La Casatese Merate s’impone 1-0 in casa contro il Varese

La Casatese Merate sale al quarto posto in classifica a quota 22 punti
Decide la partita il gol di Mungari al 15′ del primo tempo
MERATE – Tre punti d’oro per la Casatese Merate che supera di misura il Varese al termine di una sfida intensa e combattuta al Cavalier Ferrario decisa dalla rete di Mungari. La squadra di Commisso sale al quarto posto in classifica nel Girone D di Serie D.
La squadra di casa va vicino al gol al 7′ con un tiro rasoterra di Itraloni (C) che finisce fuori. Pochi minuti più tardi, al 12′, Citterio (C) impegna l’estremo difensore ospite con una conclusione centrale. Il Varese risponde al 13′ sfiorando il vantaggio con un tiro da distanza ravvicinata di Ndagijimana (V) su cui il portiere di casa D’Errico (C) compie un intervento prodigioso deviando in corner.
Al 15′ la Casatese Merate va in vantaggio con Mungari (C) che in area lascia partire un gran tiro che si insacca sotto la traversa. I lecchesi continuano ad attaccare e sfiorano il raddoppio al 36′ con un colpo di testa di Montesano (C) che scheggia il palo esterno. Poco dopo ci prova Citterio (C) con una girata al volo fuori misura. Nel finale di tempo il Varese sfiora il pareggio al 39′ con una conclusione ravvicinata di Piantoni (V) sventata con il piede dal portiere di casa.
La ripresa si apre con un tentativo deviato di Mungari (C) al 47′, bloccato senza problemi dal portiere ospite. Con il passare dei minuti cresce la pressione del Varese: al 63′ calcio di punizione insidioso sventato in angolo da una parata di D’errico (C).
Dal corner seguente ancora il portiere della Casatese protagonista neutralizzando un colpo di testa avversario. Nel finale i biancorossi ci provano un’ultima volta con Barzozzi (V), ma il suo tiro viene controllato da D’Errico (C).
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