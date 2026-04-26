Serie D. La Casatese Merate stende 3-0 lo Scanzorosciate

I lecchesi volano al secondo posto in classifica sorpassando il Chievo

Decide la gara la doppietta di Avinci al 4′ e al 33′ e il gol di Carannante al 55′

MERATE – Quinta vittoria consecutiva per la Casatese Merate che sul difficile campo dello Scanzorosciate si prende tre punti importanti grazie alla doppietta di Avinci nel primo tempo e il gol segnato da Carannante nella ripresa. Inoltre, il contemporaneo pareggio del ChievoVerona sul campo della Leon permette agli uomini di Commisso di conquistarsi la seconda piazza a quota 58, scavando proprio i gialloblù in classifica.

I lecchesi partono subito bene e al 4′ minuto vanno in rete con il colpo di testa di Avinci (C) su un’azione prolungata di calcio d’angolo. Partita vivace alla mezz’ora con vari capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Poco dopo, al 33′, arriva il raddoppio degli ospiti: azione di Geddo (C) sulla fascia sinistra, cross al centro e nuovo colpo di testa vincente di Avinci (C). Nel finale di tempo il tiro di Poli (S) da fuori va di poco altro sopra la traversa.

Nella ripresa la Casatese va vicino al gol all’8′ con la bella discesa di Diana (C) che libera Avinci (C) davanti alla porta: l’attaccante calcia a botta sicura, ma Binetti (S) salva sulla linea di porta. Al 55′ arriva il tris: punizione in mezzo colpita di testa da Isella (C), il portiere Colleoni (S) vola in tuffo a salvare ma Carannante (C) è li per il tap-in vincente. Lo Scanzorosciare tenta la reazione ma sbatte contro la difesa ospite che non rischia e mette al sicuro il risultato.

Per mister Joey Commisso questi sono punti importanti: “Sono molto contento per il risultato di oggi e orgoglioso dei ragazzi. Siamo l’unica squadra del girone ad aver fatto 5 vittorie consecutive, soprattutto senza subire gol, che ci portano al secondo posto. Abbiamo fatto una prova matura contro una compagine che nel girone di ritorno ha fatto molto bene. Le motivazioni forse hanno fatto la differenza”.

“Domenica concluderemo con il derby brianzolo contro la Leon, probabilmente un play-off anticipato. L’ultima giornata deciderà la griglia delle fase finali. Giocheremo in casa dove vogliamo far bene, dobbiamo aver lo stimolo per arrivare secondi definitivamente. Il secondo posto sarebbe un risultato storico per la Casatese Merate che in sei anni di Serie D non lo ha mai raggiunto”.

Classifica

Folgore Caratese 65

Casatese-Merate 58

Chievo Verona 57

Milan Futuro 53

Leon 53

Calcio Brusaporto 51

Oltrepò FBC 47

Villa Valle 47

Scanzorosciate 46

Virtus Ciserano Bergamo 45

Caldiero Terme 44

Real Calepina 41

Castellanzese 40

Pavia Calcio 37

Breno 35

Varesina 35

Nuova Sondrio 31

Vogherese 8