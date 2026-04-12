Serie D. La Casatese-Merate stende 4-0 la Vogherese

Terza vittoria consecutiva e terzo posto conquistato

Decidono la gara i gol di Pozzoli al 3′, Diana al 41′, Braida al 43 e Gningue al 79′

MERATE – Grande successo per la Casatese-Merate sul campo della Vogherese nell’anticipo della 31^ giornata del Girone B di Serie D. I ragazzi di Commisso si impongono per 4-0 contro la squadra guidata Davide Salute che ha preso in mano la squadra a marzo senza riuscire però a compiere l’impresa quasi impossibile della salvezza.

Una prova di carattere quella dei lecchesi a tre giornate dal termine del campionato che hanno approfittato della sconfitta esterna della Leon, sul campo della Castellanzese, per scavalcarla in classifica e riagguantare la terza piazza a quota 52. Nelle prossime e determinanti tre gare la Casatese incontrerà in ordine: Pavia, Scazorosciate e proprio Leon in casa all’ultima giornata.

Nel match contro la Vogherese, la Casatese Merate impone subito il suo ritmo e trovato il gol del vantaggio al 3′ da corner con il colpo di testa di Pozzoli. Dopo varie occasioni prima con con il tiro di Mendola che sfiora la traversa e quello di Carannante che finisce tra le braccia del portiere di casa, gli ospiti raddoppiano con una punizione al bacio di Diana al 41′. Appena due minuti dopo, lo stesso Diana si invola sulla fascia e mette al centro un cross perfetto che Braida deve solo spingere in porta.

Nella ripresa continua il dominio della Casatese-Merate che prova subito a segnare il poker con la conclusione di Gningue, ma il portiere avversario si rifugia in angolo. Anche Isella va vicino al gol, al 55′, però il suo tiro colpisce il palo esterno. La quarta e definitiva rete arriva al 79′ con l’inserimento in area di Gningne che insacca il pallone di testa schiacciandolo il porta.

Soddisfatto mister Commisso che si porta a casa tre punti importanti in vista dell’intenso finale di stagione: “Poteva essere una trasferta ostica ma siamo stati bravi ad indirizzarla subito a nostro favore. Abbiamo certamente avuto un buon impatto alla gara. Questo è un risultato che da continuità alle nostre due ultime vittorie. Ora ci aspettano altre tre gare in cui proveremo a migliorare lo score dell’andata di 30 punti. La prossima è col Pavia: una squadra forte che vuole salvarsi, noi ripartiamo dalla ferita aperta dell’andata quando loro hanno pareggiato negli ultimi minuti”.

Classifica

Folgore Caratese 64

Chievo Verona 55

Casatese-Merate 52

Leon 51

Milan Futuro 50

Villa Valle 46

Calcio Brusaporto 45

Scanzorosciate 45

Oltrepò FBC 44

Virtus Ciserano Bergamo 42

Caldiero Terme 40

Real Calepina 40

Castellanzese 39

Breno 34

Pavia Calcio 34

Varesina 31

Nuova Sondrio 25

Vogherese 8