Serie D. La Casatese-Merate stende 4-2 la Nuova Sondrio

I lecchesi tornano in zona play-off a quota 17 punti

In gol: Ndao Mor (C) all’11’, Avinci (C) al 16, Marras (S) al 45′, Gningue (C) al 69′, Longo (S) al 80′ e la chiude Pozzoli (C) all’88’

MERATE – Torna al successo la Casatese-Merate di mister Joey Commisso dopo i due pareggi consecutivi contro Brusaporto e Folgore battendo in casa la Nuova Sondrio, ultima della classe, per 4-2. La formazione lecchese, inoltre, mette a segno l’ottavo risultato utile consecutivo nel Girone B di Serie D 25/26 e conquista il quarto posto in classifica a quota 17 punti.

Una sfida non semplice contro la formazione valtellinese nonostante l’ampio risultato finale: la Casatese va in vantaggio con Ndao Mor al 11′ che con un gran tiro mette la palla all’incrocio dei pali. Il raddoppio arriva cinque minuti dopo al 16′ con il primo gol in Serie D di Avinci. La squadra di casa si complica la vita a venti secondi dalla fine del primo tempo, la difesa pasticcia e viene assegnato un rigore: Marras dal dischetto non sbaglia.

Nella ripresa la Casatese-Merate trova il tris con Gnignue al 69′ ma appena dieci minuti dopo al 80′, la Nuova Sondrio accorcia le distanze sfruttando una palla filtrante raccolta in area da Longo che mette a sedere Lionetti. Infine, Pozzoli firma il gol del definitivo 4-2 all’88’ minuto.

Soddisfatto ma non a pieno il team manager della Casatese-Merate, Danilo Didoni: “Ci siamo complicati la vita da soli con il rigore a fine primo tempo e con l’espulsione di Carannante che poteva evitare di entrare in scivolata. Loro sono usciti in nove e noi dieci. Dobbiamo fare più attenzione in difesa e cercare di essere meno belli ma più concreti sotto porta. In classifica siamo su però pensiamo ad una partita alla volta perchè la prossima sfida non sarà facile contro la Varesina fuori casa”.