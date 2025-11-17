Serie D. La Casatese-Merate supera 2-0 il Villa Valle

Decimo risultato utile consecutivo per la squadra di Commisso

In gol Avinci al 41′ e Braida al 62′

MERATE – Bel colpo della Casatese-Merate che grazie alla vittoria interna per 2-0 contro il Villa Valle consolida il quarto posto nella classifica del Girone B di Serie D e si porta a soli tre punti dalla Folgore, terza a 21 lunghezze.

La squadra di Commisso gioca con carattere su un campo pesante condizionato dalla pioggia. I lecchesi partono forte con un gol annullato ad Goffi (C) al 2′ minuto di gioco e con il tiro appena fuori di Carannante. Gli avversari rispondono con il tiro di Semprini (V), al 34′, che sfiora il palo. Al 39′ l’episodio che cambia la partita: Ventura (V) espulso per doppia ammonizione.

Al 41′ la Casatese sfrutta la superiorità numerica e passa immediatamente in vantaggio: tiro da fuori di Ndao Mor (C), il numero 1 del Villa Valle respinge lateralmente la palla su cui arriva Goffi (C) che la rimette in mezzo per Avinci (C) che insacca alle spalle di Passeri (V). In apertura di ripresa gli ospiti provano a graffiare con il tiro di Ravasi (V), deviato in angolo da Lionetti (C).

Al 60′ diversi cambi per i padroni di casa tra cui il classe 2008 Braida (C) che appena due minuti il suo ingresso in campo dopo sigla il raddoppio con un eurogol. I lecchesi cercano anche il tris prima con Isella (C) di testa e poi con la conclusione di Losa (C) ma in entrambi i casi Passeri (V) fa buona guardia e il match di conclude 2-0 per i lecchesi.

Soddisfatto il team manager della Casatese-Merate, Danilo Didoni: “Una partita importante su un campo impegnativo per le condizioni meteo. Abbiamo giocato in attacco sin da subito e ci hanno annullato un gol che è da rivedere. Poi dopo l’espulsione avversaria abbiamo gestito bene il campo e le energie. Siamo contenti che il nostro 2008 abbia segnato un gol importante. Sono tornati sia Ferrante che Isella, visto il campo non abbiamo voluto rischiare Gningne anche se era in panchina per preservarlo per la partita di settimana prossima contro la Castellanzese”.