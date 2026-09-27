Serie D. La Casatese Merate supera la Varesina per 4-2 al Cavalier Ferrario

Quarto posto in classifica e zona play-off conquistata dalla squadra di Commisso
La prossima gara la sfida interna con la capolista Pistoiese
MERATE – Secondo successo interno per la Casatese Merate di mister Joey Commisso che vince 4-2 contro la Varesina. Una partita intensa e ricca di reti quella disputata al Cavalier Ferrario. L’incontro si accende subito al 4′ con un cross sul secondo palo non sfruttato da Diana (C), seguito al 5′ dall’incursione di Citterio (C) che sblocca il risultato mandando la palla nell’angolo alla destra del portiere.
Gli ospiti rispondono al 9′ con un tiro di Pedone (V) parato da D’Errico (V) e al 18′ con una conclusione di poco a lato di Tomas (V). Il pareggio arriva al 27′ con un bel tiro da fuori area di Banfi (V) che si insacca alla destra del portiere. La Casatese Merate sfiora il gol al 31′ con Isella (V), ma il raddoppio arriva poco dopo al 40′ grazie a un corner di Diana (C) finalizzato dal colpo di testa di Corno (C) in area piccola.
Nel secondo tempo la Varesina subito trova il pareggio al 48′ su un rigore trasformato da Banfi (V) e concesso per un atterramento da parte di D’Errico (C). La reazione dei padroni di casa si sviluppa al 62′ con un tiro di Losa (C) a lato e al 65′ con una conclusione di Citterio (C) deviata in difesa.
Al 75′ la Casatese Merate torna in vantaggio con un’altra incornata di Corno (C) su angolo di Itraloni (C). Nel recupero arriva anche la rete del definitivo 4-2 con il tiro di Mungari (C).
Con la vittoria odierna la Casatese Merate entra nella zona play-off del Girone D stazionandosi al quarto posto con 10 punti. Il prossimo incontro sarà di nuovo in casa con la capolista Pistoiese che finora ha messo a segno 5 vittorie su 5.
Classifica
Pistoiese 15
Pro Sesto 12
Pro Patria 12
Casatese Merate 10
Lentigione 10
Castellanzese 9
Sant’Angelo 8
Cittadella Vis Modena 7
Correggese 7
Varese 6
Solbiatese 5
Pavia 4
Tropical Coriano 4
Varesina 4
Oltrepò 3
Arconatese 2
Crema 1
Città di Pontedera 0
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