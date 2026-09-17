Serie D. La Casatese Merate superata in casa 2-1 dal Sant’Angelo nel turno infrasettimanale

Prossimo appuntamento domenica 20 settembre in trasferta contro la Correggese

Decisive le reti di Premoli dalla distanza e il colpo di testa di Toldo per i rossoneri

MERATE – Sconfitta amara per la Casatese Merate nel turno infrasettimanale della terza giornata di Serie D. Allo stadio comunale Cavalier Ferrario i biancorossi partono forte e trovano il vantaggio già al 9’ del primo tempo grazie a un gol di rapina firmato da Citterio.

La reazione del Sant’Angelo non si fa però attendere e al 25’ i rossoneri ristabiliscono la parità con una splendida conclusione dalla lunga distanza scagliata da Premoli dritta all’angolino.

Nella ripresa la partita cambia volto al 15’, quando gli ospiti completano il sorpasso: sugli sviluppi di una punizione laterale battuta da Guerrini, la palla arriva sul secondo palo dove Rigo effettua una spizzata aerea che favorisce l’incornata vincente del centravanti Toldo per il definitivo 1-2.

Nel finale la Casatese Merate tenta di riordinare le idee e di raddrizzare il punteggio, ma il Sant’Angelo gestisce il vantaggio fino al triplice fischio. Per la squadra guidata da mister Giuseppe Commisso resta il rammarico di non aver saputo difendere il vantaggio iniziale, interrompendo la scia positiva.

Per il tecnico lecchese c’è rammarico per non aver fatto un’ottima prestazione: “Abbiamo commesso troppe ingenuità. Abbiamo fatto un po’ di turnover viste le tre gare in giro in una settimana, non abbiamo sfruttato a sufficienza le ripartenze. Dobbiamo ancora trovare i giusti equilibri e una nuova identità avendo cambiato così tanto in estate. Dobbiamo ritrovare subito la concentrazione e pensare alla trasferta di Correggio di domenica”.