Serie D. La Casatese-Merate torna al successo: Milan travolto 3-2

I lecchesi scavalcano i rossoneri e tornano al quarto posto in classifica

Doppietta di Gningue (C) al 13′ e al 18′, Traore (M) su rigore al 55′, Mecca (C) fa tris al 62′, Eletu (M) accorcia le distanze all’81’

CASATENOVO – Ritorna finalmente al successo, dopo sei turni a secco, la Casatese-Merate in una della partite più importanti della stagione contro il Milan Futuro di Massimo Oddo. I ragazzi di Commisso tengono il passo delle squadre al vertice del Girone B di Serie D tutte vincenti in questo 21° turno di gare: la Folgore travolge 5-0 la Vogherese, il Chievo vince in trasferta contro la Virtus Ciserano Bergamo e il Villa Valle vince di misura contro il Nuova Sondrio.

La gara andata in scena al Felice Chinetti di Solbiate Arno era un vero proprio scontro diretto tra prime della classe. Tra le fila della Casatese torna dal primo minuto Gningue, smaltito l’infortunio, al fianco di Mecca e Avinci in attacco. Il numero 9 degli ospiti si fa vedere subito segnando una rete, al 5′, che viene però annullata per fuorigioco.

Sono le prove generali per il gol del vantaggio degli ospiti che arriva al 12′: cross dalla destra del nuovo arrivo Pirola (C), Gningue (C) la mette dentro di testa all’altezza del dischetto del rigore. Il bomber della Casatese-Merate concede il bis appena cinque minuti dopo: serpentina in area piccola e tiro imparabile che si insacca alle spalle di Pittarella (M). I rossoneri ci provano, al 41′, con il colpo di testa di Ossola (M) che termina fuori di poco. Al 43′, Gningue (C) ad un soffio dal segnare il terzo gol ma arriva con un attimo di ritardo sul cross rasoterra di Ndao (C).

La partita si accende nella ripresa prima con il tentativo di Ndao (C) che con un tiro a giro sfiora il palo al 49′ e poi con il rigore assegnato ai padroni di casa per fallo di Milani (C) su Traore (M) al 55′. Dal dischetto va lo numero 11 che non sbaglia. I lecchesi non perdono concentrazione e al 62′ trovano la rete del 3-1 con Mecca (C): gran tiro dal limite che si infila rasoterra alla sinistra del portiere dopo una bella azione corale di rimessa.

La gara si accende con azioni da una parte e dall’altra: al 65′ colpo di testa di Sala (M) deviato sopra alla traversa da Lionetti (M). Al 67′, conclusione di Gningue (C) messa fuori dal portiere di casa. Al 69′, nuovo salvataggio di Lionetti (C) su Sala (M) che si ripete anche sulla bella girata di Dominitei (M), ma non può nulla sul gran tiro da fuori di Eletu (M) che si insacca nell’angolino basso a destra al minuto numero 81′. La Casatese-Merate serra i ranghi nel finale e porta a casa tre punti importanti per la classifica.

Soddisfatto per il risultato mister Joey Commisso: “Una vittoria importante e di prestigio contro una diretta rivale e a cui tenevamo tanto perchè molto spesso ci si dimentica di quello che è stato fatto finora. Abbiamo avuto un atteggiamento encomiabile e il campo ci ha premiato. Siamo stati bravi a fare il doppio vantaggio e potevamo anche arrotondarlo in un paio di occasioni nel primo tempo”.

“Ci siamo un po’ complicati la vita nella ripresa con un rigore veramente dubbio. Li siamo stati bravi a soffrire siccome conosciamo bene le qualità del Milan. Una prova valorosa che ci deve dare consapevolezza delle nostre possibilità. Ci stanno alcuni momenti di difficoltà in una stagione ma l’importante è affrontarli e superarli”.

Classifica

Folgore Caratese 45

Chievo Verona 37

Villa Valle 36

Casatese-Merate 35

Milan Futuro 34

Calcio Brusaporto 34

Caldiero Terme 31

Virtus Ciserano Bergamo 30

Oltrepò FBC 29

Breno 28

Leon 27

Real Calepina 27

Scanzorosciate 27

Castellanzese 26

Varesina 17

Pavia Calcio 17

Nuova Sondrio 13

Vogherese 11