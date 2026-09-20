Serie D. La Casatese Merate torna alla vittoria: Correggese sconfitta 3-1

Importante successo esterno per la squadra di Commisso che sale al 5° posto in classifica
In gol Isella al 52′, Citterio al 60′, al 66′ Martina accorcia le distanze, la chiude Gningue su rigore al 71′
CORREGGIO – La Casatese Merate conquista un importante vittoria in trasferta superando la Correggese per 3-1 al termine di una sfida intensa e giocata a ritmi alti. La partita si sblocca dopo l’intervallo, ma le premesse si erano viste già nei primi minuti quando i lecchesi avevano cercato subito la via della rete con un colpo di testa di Corno sugli sviluppi di un corner battuto da Diana.
I padroni di casa rispondono affidandosi alle ripartenze e a qualche conclusione dalla distanza, trovando sulla propria strada un attento Errico, bravo a sventare una punizione insidiosa e un tiro ravvicinato di Ferrarese nel finale di primo tempo.
La svolta del match arriva nella ripresa: al 52′ la Casatese sblocca il risultato grazie a una grande azione corale finalizzata da Isella. Il raddoppio arriva pochi minuti dopo con Citterio che, al 60′, sfrutta una ripartenza veloce.
La Correggese prova a riaprire i giochi trovando il gol con Martina al 66′, ma gli ospiti non arretrano il baricentro e continuano a pungere in avanti. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Gningue dal dischetto al 71′ dopo che il neo entrato Adeye era stato atterrato fallosamente in area. Nel finale la gestione del vantaggio permette ai biancorossi di blindare il successo nonostante gli ultimi tentativi dei locali.
Classifica Serie D – Girone D
Pistoiese 12
Pro Patria 12
Pro Sesto 9
Lentigione 9
Casatese Merate 7
Cittadella Vis Modena 7
Castellanzese 6
Sant’Angelo 6
Varese 5
Correggese 5
Varesina 4
Tropical Coriano 4
Pavia 3
Oltrepò 3
Solbiatese 2
Crema 1
Arconatese 1
Città di Pontedera 0
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.