Serie D. La Casatese Merate torna alla vittoria: Pro Sesto battuta 1-0

Dopo due sconfitte la Casatese Merate torna al successo

Decide la partita il gol di testa di Carminati al 48′

MERATE – Un successo importante per la Casatese Merate che vince in trasferta per 1-0 la Pro Sesto al termine di una sfida intensa e combattuta dal primo all’ultimo minuto. A decidere l’incontro è stato il colpo di testa vincente del difensore Carminati in avvio di secondo tempo, una marcatura che premia la concretezza dei biancorossi e vale tre punti d’oro per la classifica di Serie D.

Ad inizio match sono gli ospiti a rendersi subito pericolosi: al 4′ Menni (C) spaventa i padroni di casa con un colpo di testa centrale, seguito al 12′ da una grande conclusione di Diana (C) disinnescata in angolo dall’estremo difensore di casa. La Pro Sesto risponde con Zazzi (P) (10′) e con un’azione pericolosa al 37′, ma la retroguardia della Casatese fa buona guardia.

La svolta della partita avviene ad inizio ripresa, dopo appena tre minuti dal fischio del secondo tempo gli ospiti sbloccano il punteggio: sugli sviluppi di un’azione manovrata, il difensore Carminati (C) anticipa tutti e insacca di testa il pallone dell’1-0.

La reazione della Pro Sesto non si fa attendere, ma la difesa della Casatese regge l’urto. Al 67′, Citterio (C) impegna il portiere di casa, mentre al 69′ i padroni di casa trovano la via della rete con Lordkipanidze (P), ma il direttore di gara annulla tutto per un evidente fuorigioco.

I biancorossi gestiscono il vantaggio e sfiorano più volte il colpo del raddoppio nel finale: prima con Itraloni (C) all’85’ fermato da un grande intervento del portiere avversario, poi con Gningue (C) che all’87’ manca di un soffio l’appuntamento con il gol sotto porta, e infine con la conclusione acrobatica di Goffi (C) al 90′.