Serie D. La Casatese-Merate torna da Pavia con solo un punto

La squadra di Commisso spreca il doppio vantaggio: col Pavia finisce 3-3

In gol Quaggio (P) al 20′, Carannante (C) al 24′, Gningue (C) al 26′ e al 43′, Cecchi (P) al 69′ e Poesio (C) al 79′

MERATE – Classifica molto corta ai vertici del Girone B di Serie D, la Casatese-Merate scende al quarto posto a quota 28 punti ma rimane agganciata al treno di testa trascinato dalla Folgore Caratese a 33 punti, segue il Brusaporto e il Chievo rispettivamente a 30 e 29.

Nel match odierno giocato allo stadio Fortunati la squadra di Commisso ha commesso un mezzo passo falso in trasferta contro il Pavia 1911, penultima forza del torneo, subendo un’incredibile rimonta nel secondo tempo.

I padroni di casa hanno sbloccato il tabellino al 20′ del primo tempo con la rete dell’ex Quaggio, ma gli ospiti hanno trovato subito il pareggio con il gol di Carannante, al 24′, con un gran tiro dalla sinistra ad incrociare. Giusto il tempo di rimettere il pallone a centrocampo che la Casatese trova anche il gol del 2-1 con Gningue, al 26′, con un altro tiro in diagonale dalla sinistra. Al 36′, Isella spreca un’occasione d’oro di testa, gran intervento del portiere Cincilla. Nel finale di tempo, al 43′, i lecchesi trovano la rete del 3-1 da corner ancora con Gningue.

Si rientra dagli spogliatoi con il doppio vantaggio per la Casatese-Merate che spreca diverse occasioni nei primi 15 minuti e prende anche un palo con Mendola. Il Pavia non molla e accorcia le distanze al 69′ con Cecchi che sfrutta bene la respinta della barriera su una punizione dal limite. Dieci minuti più tardi la formazione pavese trova il gol del pareggio grazie ad uno spiovente in area messo in rete dal neo entrato Poesio. La Casatese prova l’arrembaggio nel finale ma non trova il gol vittoria.

Un punto d’oro per la squadra di mister Filippini che aggancia la Vogherese a quota 11, un’opportunità mancata invece per quella di Commisso che comunque rimane la formazione che ha perso meno in campionato: una sola sconfitta alla seconda giornata col Chievo poi una striscia di 13 risultati utili consecutivi. La prossima partita sarà in casa con lo Scanzorosciate contro cui non sono ammessi passi falsi, né cali di concentrazione per rimanere ben ancorati al treno di testa.